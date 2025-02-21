大店改裝再出發！SANA、Ｗin齊聚Prada新加坡專門店

成為亞洲重要的精品、金融重要國家（與城市），新加坡始終扮演了重要角色。Prada日前為新加坡的ION Orchard專門店翻修重新開店，包含韓星Sana、泰星Win Metawin與歌手周興哲等250位嘉賓出席了盛大的雞尾酒會、星光熠熠。

其中韓星Sana以飄逸的白色上衣搭配兩截式金屬扣環長裙，浪漫也別具個性，人氣泰星Win則身穿咖啡色皮革長大衣內搭連帽白色外套，除了手上的Prada深棕色納帕軟皮肩背包迷你輕巧，更腳穿本季大熱單品的 Collapse Re-Nylon及麂皮彈性運動鞋，注目星光還包含了泰國女星Toey Jarinporn，粉色襯衫搭配錯視效果的西裝長褲，一如Prada女子的剛毅、自信與獨立。

兩層樓、佔地約363坪的Prada ION Orchard專門店，本次設計語彙延伸了品牌位於蘭艾曼紐二世拱廊的Prada總店，並大量使用曲面玻璃幕牆、Prada愛用的三角形，對於喜愛Prada的消費者、淡綠色調早已並不陌生，而近年使用在女裝上的立體花卉也出現在牆面圖騰，呼應了新生、粉嫩的春之意象，並加入1950年代義大利風格的綠色絲絨沙發與家具。