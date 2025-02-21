快訊

經典賽Live／中華隊迎戰西班牙 「台鋼潛水艇」陳宇宏先發

公開翻臉早能預料！川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

才認私密照！曹興誠再開罵「蠢」 脫口：把我大陸前女友挖出來

聽新聞
0:00 / 0:00

大店改裝再出發！SANA、Ｗin齊聚Prada新加坡專門店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
泰國女星Toey Jarinporn。圖／Prada提供
泰國女星Toey Jarinporn。圖／Prada提供

成為亞洲重要的精品、金融重要國家（與城市），新加坡始終扮演了重要角色。Prada日前為新加坡的ION Orchard專門店翻修重新開店，包含韓星Sana、泰星Win Metawin與歌手周興哲等250位嘉賓出席了盛大的雞尾酒會、星光熠熠。

其中韓星Sana以飄逸的白色上衣搭配兩截式金屬扣環長裙，浪漫也別具個性，人氣泰星Win則身穿咖啡色皮革長大衣內搭連帽白色外套，除了手上的Prada深棕色納帕軟皮肩背包迷你輕巧，更腳穿本季大熱單品的 Collapse Re-Nylon及麂皮彈性運動鞋，注目星光還包含了泰國女星Toey Jarinporn，粉色襯衫搭配錯視效果的西裝長褲，一如Prada女子的剛毅、自信與獨立。

兩層樓、佔地約363坪的Prada ION Orchard專門店，本次設計語彙延伸了品牌位於蘭艾曼紐二世拱廊的Prada總店，並大量使用曲面玻璃幕牆、Prada愛用的三角形，對於喜愛Prada的消費者、淡綠色調早已並不陌生，而近年使用在女裝上的立體花卉也出現在牆面圖騰，呼應了新生、粉嫩的春之意象，並加入1950年代義大利風格的綠色絲絨沙發與家具。

空間內除陳列以完整的包款、服裝、鞋履、配件，最大亮點更在於新開幕的內附Prada Caffè，選用原創設計餐具，其中以古代青花瓷為靈感、結合傳統日本彩釉技術的淡藍色陶瓷別具氣質，並飾有Prada的品牌三角圖騰、再搭配銀質餐具；同時Prada Caffè還將提供全日式餐飲，包含早餐、雞尾酒，以呈現經典的義大利餐酒享樂生活風格。

Prada 深棕色納帕軟皮肩背包，99,000元。圖／Prada提供
Prada 深棕色納帕軟皮肩背包，99,000元。圖／Prada提供
泰星Win Metawin。圖／Prada提供
泰星Win Metawin。圖／Prada提供
Prada Collapse Re-Nylon及麂皮彈性運動鞋，33,500元。圖／Prada提供
Prada Collapse Re-Nylon及麂皮彈性運動鞋，33,500元。圖／Prada提供
兩層樓佔地約363坪的Prada ION Orchard專門店，帶來男女服飾、配件、甚至包含餐瓷的全品項。圖／Prada提供
兩層樓佔地約363坪的Prada ION Orchard專門店，帶來男女服飾、配件、甚至包含餐瓷的全品項。圖／Prada提供
Prada為品牌位於新加坡ION Orchard專門店完成翻新改裝。圖／Prada提供
Prada為品牌位於新加坡ION Orchard專門店完成翻新改裝。圖／Prada提供
南韓女團TWICE成員Sana。圖／Prada提供
南韓女團TWICE成員Sana。圖／Prada提供

義大利 餐具

延伸閱讀

王鴻薇：川普將普發5千美元 為何民進黨不能還錢於民

星國暫緩執行大馬死囚 人團籲協助訴訟程序正義

金曲歌后曹雅雯遭新加坡狂粉跟蹤還強搶行李 車站拉扯畫面曝光

壽險第3家 新光人壽擬赴新加坡設SPV海外發債

相關新聞

加價16元升等套房！台南遠東對中幸運號 再享住房優惠

台南遠東香格里拉飯店開幕16周年慶，第二波優惠加碼推出「豪華閣尊榮客房加價16元，升級入住套房」，只要16元，就能加購升...

今年日、歐旅遊需求旺 旅遊業者：獎勵旅遊及客製團夯

國際旅遊強勁復甦，航空公司積極新增航點，雄獅旅遊預估，今年旅遊需求持續熱絡，日本和歐洲旅遊需求旺盛，其中歐洲訂單能見度已...

大店改裝再出發！SANA、Ｗin齊聚Prada新加坡專門店

成為亞洲重要的精品、金融重要國家（與城市），新加坡始終扮演了重要角色。Prada日前為新加坡的ION Orchard專門...

羽毛般雀躍 LOEWE發表全新Featherlight Puzzle包

羽毛和皮革原都是動物或鳥禽身上的自然之處，兩者各有輕盈、曼妙、柔軟、珍貴的不同特點。LOEWE為品牌經典的Puzzle包...

紳士風完美詮釋 胡歌入鏡Giorgio Armani春夏形象

簡約、洗鍊的風格永遠都是時尚趨勢的經典範例。義大利精品品牌Giorgio Armani發表了2025春夏形象廣告，由品牌...

集2張軒尼詩「拼桌」貼紙 免費吃金蓬萊、大三元名菜

頂級干邑領導品牌軒尼詩歡慶春酒時刻，將台灣桌菜文化與醇厚佳釀完美融合，即日起至2025年4月15日止，凡於指定通路購買指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。