加價16元升等套房！台南遠東對中幸運號 再享住房優惠

台南遠東香格里拉飯店開幕16周年慶，第二波優惠加碼推出「豪華閣尊榮客房加價16元，升級入住套房」，只要16元，就能加購升等住進擁有一房一廳與獨立更衣間的27坪豪華「雅仕套房」，另享「豪華閣貴賓廊禮遇」，包含豐盛早餐、傍晚雞尾酒小點等貴賓禮遇。每晚4,966元起，數量有限。

此外，周年慶期間還有「對號入住」及「周年奢華升級．高樓層雙禮享」超值住宿專案。即日起開放預訂3月1日至4月30日期間住房，凡身分證或護照號碼中含飯店郵遞區號「7、0、1、4、6」任一數字，憑證訂房任選尊榮客房、尊榮家庭房、行政家庭房型，不限平假日享84折起優惠，並可自由選擇搭配自助式早餐。專案優惠價3,192元起，每張證件限訂一間客房。

未對中號碼者，周年慶期間還有「周年奢華升級．高樓層雙禮享」專案，預訂「特選尊榮客房」、保證入住29樓以上高樓房，升級行政樓層「豪華閣貴賓廊禮遇」，享早餐、傍晚雞尾酒與小點、免費套裝燙整服務乙次及商務會議室2小時免費使用（須提前預約），再另獲限量多功能環保盥洗包乙個。專案優惠價3,822元起。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】