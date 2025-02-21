羽毛般雀躍 LOEWE發表全新Featherlight Puzzle包
羽毛和皮革原都是動物或鳥禽身上的自然之處，兩者各有輕盈、曼妙、柔軟、珍貴的不同特點。LOEWE為品牌經典的Puzzle包款發表全新設計：以羽毛之名的Featherlight Puzzle系列，具有鬆垮柔軟的姿態，更是目前最輕、最柔軟的Puzzle包款樣式。
以幾何皮革拼接宛如拼圖般的Puzzle包款，是品牌創意總監Jonathan Anderson從摺紙藝術獲得啟發於2015年時所發表的包款，重新解構了人們對結構、包款、材質使用的印象，並在10年間始終長銷，成為LOEWE的不敗IT包款。
由於使用了柔軟、新研發的納帕皮革，讓LOEWE的Featherlight Puzzle包展現幼嫩細滑的觸感，並散發如羽毛般的飛揚愉悅。包款的五金零件被設計得更為纖細精緻，同時內附秘密口袋的皮革行李吊牌、包款底部的保護腳釘，以及可拆卸的氣球骰子。
2025春夏新款的LOEWE Featherlight Puzzle包包共有、黑色、焦紅、山核桃、深奶油黃......等新色並搭配金色五金細節，另有海藍寶石色款式則搭配銀色金屬零件，全品項Featherlight Puzzle包款已由即日起，於LOEWE專門店與官方網站loewe.com、同步問世。
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