快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

聽新聞
0:00 / 0:00

紳士風完美詮釋 胡歌入鏡Giorgio Armani春夏形象

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
關於義式紳士的雋永、簡約、內斂，皆在2025春夏形象中，灑落示範。圖／Giorgio Armani提供
關於義式紳士的雋永、簡約、內斂，皆在2025春夏形象中，灑落示範。圖／Giorgio Armani提供

簡約、洗鍊的風格永遠都是時尚趨勢的經典範例。義大利精品品牌Giorgio Armani發表了2025春夏形象廣告，由品牌全球形象代言人胡歌入鏡，以簡約的光影變化與形象構成，重新詮釋了深邃內斂且愜意的義式男士風格。

Giorgio Armani的2025夏男裝系列重現了一種熱帶度假、遊走於城市與島嶼生活的輕快沒力。維持品牌一貫的經典剪裁，無論是寬鬆長褲、直條紋雙排扣背心、細條紋的西裝外套，帶來義大利懂得放鬆、懂得生活享受的姿態，並讓衣物柔軟、實穿。

而鏡頭前的胡歌也散發了一種藝術感的生活風格，透V字紋的深色西裝搭配淺色圓領雙排扣背心、深色麂皮樂福鞋等單品，帶出義式紳士的不羈；眼鏡、領巾、包袋等配飾不僅是造型的點綴，更是義式時尚的雋永精髓：丹寧布料的V字無領片外套搭配上白色長褲，展現出游刃有餘的度假氣息，更讓人期待起下一次的遠遊與收穫。

Giorgio Armani 2025春夏男士系列已全面上市，可洽全台包含GIORGIO ARMANI Regent Store麗晶精品，或GIORGIO ARMANI 新光三越信義新天地A9，直接洽詢。

中國男星、Giorgio Armani全球代言人胡歌近日拍攝了品牌2025春夏形象。圖／Giorgio Armani提供
中國男星、Giorgio Armani全球代言人胡歌近日拍攝了品牌2025春夏形象。圖／Giorgio Armani提供
深色上身與白色長褲，喚醒了屬於義大利地中海風格的度假愜意。圖／Giorgio Armani提供
深色上身與白色長褲，喚醒了屬於義大利地中海風格的度假愜意。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani 莫卡辛鞋，53,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani 莫卡辛鞋，53,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani 黑色布勞森外套，16萬4,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani 黑色布勞森外套，16萬4,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani 沙色平織Polo衫，45,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani 沙色平織Polo衫，45,800元。圖／Giorgio Armani提供

Armani 品牌 義大利

延伸閱讀

這樣看更震撼！Danielle「比A4腰還過分的螞蟻腰」像一折就會斷　芭比臉下竟有強悍腹肌

胡歌被爆肺癌入院「工作室慢半拍回應」　粉絲火大了

下半身全透明！劉亦菲「99%薄紗透視裙」太火辣 保守神仙姐姐解放尺度身材太驚人

史上第1位瘦了卻要道歉！「江南STYLE」大叔PSY近況曝光　粉絲集體哀號：你哪位

相關新聞

羽毛般雀躍 LOEWE發表全新Featherlight Puzzle包

羽毛和皮革原都是動物或鳥禽身上的自然之處，兩者各有輕盈、曼妙、柔軟、珍貴的不同特點。LOEWE為品牌經典的Puzzle包...

紳士風完美詮釋 胡歌入鏡Giorgio Armani春夏形象

簡約、洗鍊的風格永遠都是時尚趨勢的經典範例。義大利精品品牌Giorgio Armani發表了2025春夏形象廣告，由品牌...

集2張軒尼詩「拼桌」貼紙 免費吃金蓬萊、大三元名菜

頂級干邑領導品牌軒尼詩歡慶春酒時刻，將台灣桌菜文化與醇厚佳釀完美融合，即日起至2025年4月15日止，凡於指定通路購買指...

燦坤挺台灣英雄！限時推「熱血大螢幕應援專案」 滿額抽三星最新AI手機

最熱血的時刻來臨，全台一起為台灣英雄加油！燦坤3C家電通路獨家「熱血大螢幕應援專案」促銷，號召LG、SONY、Samsu...

對中身分證號「和牛套餐5折」！高雄福華鍋物限時優惠

身分證對對碰又來了！高雄福華大飯店頂樓Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠，對中指定數字、最高可享A5日本和牛套餐...

台北直飛關島4月啟航！機票萬元、含2件托運行李

為了讓台灣旅客輕鬆暢遊關島熱帶天堂，聯合航空推出台北直飛關島限時優惠航班，每周三、六直飛關島。即日起至2025年3月4日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。