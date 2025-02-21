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紳士風完美詮釋 胡歌入鏡Giorgio Armani春夏形象
簡約、洗鍊的風格永遠都是時尚趨勢的經典範例。義大利精品品牌Giorgio Armani發表了2025春夏形象廣告，由品牌全球形象代言人胡歌入鏡，以簡約的光影變化與形象構成，重新詮釋了深邃內斂且愜意的義式男士風格。
Giorgio Armani的2025夏男裝系列重現了一種熱帶度假、遊走於城市與島嶼生活的輕快沒力。維持品牌一貫的經典剪裁，無論是寬鬆長褲、直條紋雙排扣背心、細條紋的西裝外套，帶來義大利懂得放鬆、懂得生活享受的姿態，並讓衣物柔軟、實穿。
而鏡頭前的胡歌也散發了一種藝術感的生活風格，透V字紋的深色西裝搭配淺色圓領雙排扣背心、深色麂皮樂福鞋等單品，帶出義式紳士的不羈；眼鏡、領巾、包袋等配飾不僅是造型的點綴，更是義式時尚的雋永精髓：丹寧布料的V字無領片外套搭配上白色長褲，展現出游刃有餘的度假氣息，更讓人期待起下一次的遠遊與收穫。
Giorgio Armani 2025春夏男士系列已全面上市，可洽全台包含GIORGIO ARMANI Regent Store麗晶精品，或GIORGIO ARMANI 新光三越信義新天地A9，直接洽詢。
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