集2張軒尼詩「拼桌」貼紙 免費吃金蓬萊、大三元名菜

頂級干邑領導品牌軒尼詩歡慶春酒時刻，將台灣桌菜文化與醇厚佳釀完美融合，即日起至2025年4月15日止，凡於指定通路購買指定軒尼詩V.S.O.P及X.O，即可獲得內附「拼桌」貼紙，集滿2張即可至全台人氣指定餐廳，包括金蓬萊、大三元酒樓及翠庭等知名經典餐廳，兌換指定特色佳餚，更可尊享春聚雙重好禮，為饕客創造無與倫比的味蕾盛宴。

這次軒尼詩攜手全台經典美饌名家推出的餐飲計畫，除攜手全台名店，更特別與米其林星級推薦的頂級粵菜餐廳——高雄「雋GEN by Matt Chen」，聯手呈獻期間限定套餐，由米其林三星名廚陳泰榮親自操刀，匠心打造粵菜與軒尼詩干邑白蘭地的完美搭配。

「粵菜講究食材本味，融合細膩口感與純粹風味，而干邑白蘭地正是絕佳搭配。」陳泰榮主廚表示：「軒尼詩X.O與V.S.O.P曾是80年代主廚們的最愛，包括我自己，酒櫃中珍藏三十年的軒尼詩 V.S.O.P ，更見證了我的初心與對料理的熱愛。這次與軒尼詩的合作，讓我能以多年累積的經驗，重現這份純粹的情感，格外珍貴。」

軒尼詩與高雄米其林一星餐廳「雋GEN by Matt Chen」餐飲總監陳泰榮共同推出期間限定套餐，秉持著「選料精細，清而不淡，鮮而不俗，嫩而不生，油而不膩」的做法，推薦軒尼詩搭配必嚐單品包含山楂五花骨、章魚鮑汁燜飯及陳年菜脯鮑魚扣花菇，以及客製餐點「陳釀X.O牛肝菌牛肋排」。

除主廚限定套餐，軒尼詩也與全台多家知名餐廳合作推出餐飲計畫。即日起，只要於全台指定菸酒及葡萄酒專賣店購買帶有活動訊息盒貼的軒尼詩V.S.O.P及X.O產品，即可獲得「拼桌」貼紙，集滿兩張即可至指定餐廳兌換菜餚；此外，單次購買金額超過2,000元以上，且登錄發票認證成功，即可兌換限量獎品，累積達20,000元還能再抽蘋果手機等好禮。相關活動內容，請洽軒尼詩活動網站：https://skyurl.cc/sjyDynv