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燦坤挺台灣英雄！限時推「熱血大螢幕應援專案」　滿額抽三星最新AI手機

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2月21日至3月7日燦坤3C家電通路獨家推出「熱血大螢幕應援專案」。圖／燦坤提供
2月21日至3月7日燦坤3C家電通路獨家推出「熱血大螢幕應援專案」。圖／燦坤提供

最熱血的時刻來臨，全台一起為台灣英雄加油！燦坤3C家電通路獨家「熱血大螢幕應援專案」促銷，號召LG、SONY、Samsung、BOSE等國際品牌，共同應援台灣英雄在國際棒球賽事奮戰。2月21日至3月7日凡購買「熱血大螢幕應援專案」電視或劇院，即可享熱血應援價，使用台新燦坤聯名卡最高享現折1,500回饋，還有機會抽中三星最新AI手機Samsung Galaxy S25。

運動賽事商機帶動大尺寸電視買氣升，4K 高畫質機種讓比賽畫面更加清晰流暢，讓每一刻都熱血沸騰。燦坤「熱血大螢幕應援專案」主打LG 65型4K QNED顯示器獨家應援專案價27,900元、Samsung 65型4K QLED智慧顯示器獨家賽事應援價35,900元、燦坤獨家SONY 65型4K智慧聯網顯示器熱血應援價38,900元，活動期間來店購買SONY應援機種再享驚喜折扣

大電視搭頂級家庭劇院組合，環繞音效與身臨其境的臨場感，讓每場比賽的熱血瞬間都能完整沉浸。燦坤「熱血大螢幕應援專案」推出SONY旗艦家庭劇院系統應援指定款29,900元，賽事期間來店購買SONY劇院應援款再享驚喜折扣；BOSE藍牙／Wi-Fi微型劇院SOUNDBAR 700應援價 23,900 元，買再送基本安裝；Samsung 11.1.4聲道全景聲微型劇院獨家應援專案價46,900元，買任一款Samsung電視加購即享促銷價再省5,000元。

燦坤「熱血大螢幕應援專案」活動期間購買指定電視／劇院單筆消費滿8,000元，有機會抽8,000燦坤K幣；單筆消費滿1萬元，再加抽三星最新AI旗艦手機Samsung Galaxy S25。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、官網公告為準。

SONY旗艦家庭劇院系統HT-A8000。圖／燦坤提供
SONY旗艦家庭劇院系統HT-A8000。圖／燦坤提供
Samsung 65型4K QLED智慧顯示器。圖／燦坤提供
Samsung 65型4K QLED智慧顯示器。圖／燦坤提供
SONY 65型4K智慧聯網顯示器。圖／燦坤提供
SONY 65型4K智慧聯網顯示器。圖／燦坤提供
LG 65型4K AI語音物聯網QNED顯示器。圖／燦坤提供
LG 65型4K AI語音物聯網QNED顯示器。圖／燦坤提供
挺台灣英雄，燦坤2月21日至3月7日推出「熱血大螢幕應援專案」。圖／燦坤提供
挺台灣英雄，燦坤2月21日至3月7日推出「熱血大螢幕應援專案」。圖／燦坤提供
BOSE藍牙／Wi-Fi微型劇院SOUNDBAR 700。圖／燦坤提供
BOSE藍牙／Wi-Fi微型劇院SOUNDBAR 700。圖／燦坤提供
Samsung 11.1.4聲道全景聲微型劇院。圖／燦坤提供
Samsung 11.1.4聲道全景聲微型劇院。圖／燦坤提供

台灣英雄 折扣 驚喜

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