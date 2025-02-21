對中身分證號「和牛套餐5折」！高雄福華鍋物限時優惠

身分證對對碰又來了！高雄福華大飯店頂樓Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠，對中指定數字、最高可享A5日本和牛套餐5折，現省1,480元起。

Smile One精緻涮涮鍋湯頭每日以新鮮食材費時熬煮，嚴選國內農產品及頂級料理食材，餐廳以金銅色系搭配大理石，時尚感十足，也成為網路打卡熱點，此外，因位於30樓具有賞景優勢，也被稱是南台灣最高的精緻火鍋餐廳。

即日起至3/31推出的「身分證對對碰」活動，凡同桌任一人身分證對中「2、3、0、8」指定數字，對中2碼可免費吃大份量梅花豬12片肉盤、對中3碼享加購極致綜合海鮮盤5折優惠，對中4碼則可享每桌一套A5日本頂級黑毛和牛系列或海陸套餐5折優惠，現省1,480~1,600元。

此外，也同步推出包廂升等活動，只要提前一天訂位6人以上、低消8,000元，即可升等包廂用餐，此活動每日限量。