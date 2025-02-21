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台北直飛關島4月啟航！機票萬元、含2件托運行李

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
直飛3.5個小時，即可飛抵陽光普照的熱帶度假島嶼。圖/關島台灣辦事處提供
直飛3.5個小時，即可飛抵陽光普照的熱帶度假島嶼。圖/關島台灣辦事處提供

為了讓台灣旅客輕鬆暢遊關島熱帶天堂，聯合航空推出台北直飛關島限時優惠航班，每周三、六直飛關島。即日起至2025年3月4日限時預訂，適用2025年4月5日至6月27日 航班。優惠票價10,000元起（未稅），每張機票皆含2件23公斤的托運行李。促銷機位有限，實際票價依聯合航空售價為準。

台北直飛關島僅需3.5個小時，即可沉浸在陽光普照的熱帶度假氛圍。關島四季如夏，也是水上與戶外活動愛好者的天堂，從高空跳傘、浮潛、越野探險到各式水上運動，都能盡情體驗島嶼冒險的樂趣。入夜，可欣賞特別的查莫洛文化表演晚餐秀，或造訪每周三限定的查莫洛夜市，感受道地的當地文化、美食與熱情氛圍。

關島同時擁有4000年歷史文化、夢幻海景與豐富活動，無論是悠閒度假、歷史探索，或是極限冒險，還是想要盡情購物與品味美食，這座熱情之島都能滿足不同旅客的旅行需求。

相關資訊可查聯合航空官網：https://businesstravel.united.com/taipei-guam，或洽各大旅行社。

美食 關島

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