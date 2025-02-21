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台塩海洋鹼性離子水 carry 你的續航力！月月再抽20萬旗艦電競裝備

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
台塩海洋鹼性離子水年度強檔「健康喝，FUN手玩」活動起跑，買任一瓶台塩海洋鹼性離子水於活動網站登錄就有機會抱回SSR電競裝備。照片／台鹽提供
台塩海洋鹼性離子水年度強檔「健康喝，FUN手玩」活動起跑，買任一瓶台塩海洋鹼性離子水於活動網站登錄就有機會抱回SSR電競裝備。照片／台鹽提供

台塩海洋鹼性離子水開春帶來好消息，2025年度強檔「健康喝，FUN手玩」抽獎活動於即日起開跑！5月15日前，購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，在活動網站上登錄發票號碼或刮刮卡序號，即有機會抽華碩（2357）旗下電競潮牌ROG Zephyrus G16電競筆電、ROG Phone 8 Pro電競手機，以及PS5 Pro等頂規電競夢幻逸品及一年份台塩海洋鹼性離子水！

另整箱購買者再加碼贈一張刮刮卡即刮即中，可憑刮刮卡上的序號登錄送30次抽獎機會，本次活動共送出總價值逾476萬元獎項，喝台塩海洋鹼性離子水，抱回SSR夢幻神機！

臺鹽（1737）董事長丁彥哲表示，台塩海洋鹼性離子水上市20餘年，是許多重視飲水品質民眾的首選好水，這次推出喝好水抽夢幻電競豪禮活動，要將頂級好水推薦給頂尖玩家，讓健康與遊戲同步升級，成為懂玩懂喝的生活品味行家。

台塩海洋鹼性離子水是國內市場首瓶鹼性機能水，取台灣海峽潔淨海水為源，運用離子交換膜電透析專利工法，再經三效蒸發製程，形成獨特甘甜純淨熟水口感，可快速解渴補水，最適合高效能工作者！長時間奮戰電競遊戲，就讓台塩海洋鹼性離子水carry你的續航力，活力補給開外掛，全力出擊！

ROG 電競手機 電競筆電

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