德州鮮切牛排「無牛季」吃貨投票 4月爽享「買1送1」

台灣一直以來都有許多不吃牛肉的「無牛族」，為了讓無牛族們也能無後顧之憂地踏入牛排餐廳，Texas Roadhouse德州鮮切牛排2月25日起發起「無牛季」活動，除推廣系列「無牛料理」，更加碼推出全新「手撕豬迷你堡」。活動期間廣邀消費者針對8款非牛料理，進行「非牛公投」，選出心中最美味的非牛餐點，票數最高者將於4月14日展開全台大規模「買一送一」優惠。

配合「無牛季」起跑，Texas Roadhouse德州鮮切牛排近期將於台北、台中、桃園及新竹等重點商圈，不定時發送專屬「More Than Beef」貼紙，憑貼紙到店消費滿600元，即可獲得小份量無牛料理，每週品項不同。

在8款非牛料理當中，Texas Roadhouse德州鮮切牛排全新「手撕豬迷你堡」，將刷滿BBQ醬的冠軍豬肋排撕成條狀，夾入手工現烤麵包中，一口咬下奶油香氣與炭烤焦香瞬間蔓延口中，迷你尺寸一次兩顆輕鬆解決，售價300元更是小資福音。

此外，贏得美國藍緞帶獎的冠軍豬肋排，將厚切無骨豬排以獨家特製香料醃漬12小時後，以慢火燻烤至入口即化，吃了令人吮指回味，是隱藏版的人氣王。德州風味炸雞鮮嫩多汁搭配濃郁白醬，罪惡感和爽度一起拉滿，是獨立開店也毫不遜色的存在。還有德州辣雞翅、嫩煎鱸魚、香料烤蝦、嫩烤鮭魚排等，每一道都有獨特滋味。