快訊

經典賽／中華隊今晚首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝

國光客運乘客突昏倒…司機直接開進基隆長庚急診 惜仍不治

柯基溜滑板神技炸裂！下樓梯後還能滑行再推進 網驚呼不科學：這是AI吧

聽新聞
0:00 / 0:00

德州鮮切牛排「無牛季」吃貨投票 4月爽享「買1送1」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Texas Roadhouse發起「無牛季」，推出全新手撕豬迷你堡，為「無牛族」提供多元選擇。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse發起「無牛季」，推出全新手撕豬迷你堡，為「無牛族」提供多元選擇。圖／開展餐飲集團提供

台灣一直以來都有許多不吃牛肉的「無牛族」，為了讓無牛族們也能無後顧之憂地踏入牛排餐廳，Texas Roadhouse德州鮮切牛排2月25日起發起「無牛季」活動，除推廣系列「無牛料理」，更加碼推出全新「手撕迷你堡」。活動期間廣邀消費者針對8款非牛料理，進行「非牛公投」，選出心中最美味的非牛餐點，票數最高者將於4月14日展開全台大規模「買一送一」優惠。

配合「無牛季」起跑，Texas Roadhouse德州鮮切牛排近期將於台北、台中、桃園及新竹等重點商圈，不定時發送專屬「More Than Beef」貼紙，憑貼紙到店消費滿600元，即可獲得小份量無牛料理，每週品項不同。

在8款非牛料理當中，Texas Roadhouse德州鮮切牛排全新「手撕豬迷你堡」，將刷滿BBQ醬的冠軍豬肋排撕成條狀，夾入手工現烤麵包中，一口咬下奶油香氣與炭烤焦香瞬間蔓延口中，迷你尺寸一次兩顆輕鬆解決，售價300元更是小資福音。

此外，贏得美國藍緞帶獎的冠軍豬肋排，將厚切無骨豬排以獨家特製香料醃漬12小時後，以慢火燻烤至入口即化，吃了令人吮指回味，是隱藏版的人氣王。德州風味炸雞鮮嫩多汁搭配濃郁白醬，罪惡感和爽度一起拉滿，是獨立開店也毫不遜色的存在。還有德州辣雞翅、嫩煎鱸魚、香料烤蝦、嫩烤鮭魚排等，每一道都有獨特滋味。

「非牛公投」投票限定7週，中場選情將不定時於Texas Roadhouse社群網站公開，最終票數最高的餐點將於4月14日舉辦「買一送一」優惠。

「無牛季」精選多款令人驚豔的非牛料理，包括贏得美國藍緞帶獎的冠軍豬肋排。圖／開展餐飲集團提供
「無牛季」精選多款令人驚豔的非牛料理，包括贏得美國藍緞帶獎的冠軍豬肋排。圖／開展餐飲集團提供
德州風味炸雞。圖／開展餐飲集團提供
德州風味炸雞。圖／開展餐飲集團提供
嫩煎鱸魚。圖／開展餐飲集團提供
嫩煎鱸魚。圖／開展餐飲集團提供

德州 料理

延伸閱讀

肯德基總部將搬離發跡地美國肯塔基州 遷往德州

AI伺服器大廠擬加碼德州 三三會憂政府談判難度高

TPBL／打造視覺味覺雙重享受 雲豹推勞瑞斯牛排主題日

AI伺服器大廠赴美生產 鴻海、廣達領先布局

相關新聞

德州鮮切牛排「無牛季」吃貨投票 4月爽享「買1送1」

台灣一直以來都有許多不吃牛肉的「無牛族」，為了讓無牛族們也能無後顧之憂地踏入牛排餐廳，Texas Roadhouse德州...

黑醋栗還是辣椒紅？MONTBLANC春夏皮件 新色曬輕快

新年新氣象，透過隨身配件、日常的工作包款的替換，也能帶來煥然一新的造型活力。萬寶龍（Montblanc）皮件系列發表了煙...

連日雨...芒果開花易生炭疽病、蒂腐病 農改場籲防治

台灣產區芒果進入開花期，因連日雨後濕度較高，出現炭疽病、蒂腐病、白粉病及畸形病，田區小黃薊馬密度也有上升趨勢。農改場呼籲...

頂級鮭魚卵日本和牛 王品三大燒肉限時加購69元起

大專院校本周陸續開學，與好久不見的同窗好友大口吃肉最過癮，把握2月底前，到王品三大燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」、「Oh ...

元宵節後度小月！台中西屯2餐廳推限時優惠活動

元宵節過後，餐飲業度小月，台中市西屯區2家餐廳推出限店內食用的優惠活動，漢口路一段的大祥海鮮餐廳推出沙公、沙母八折優惠，...

六交響樂團搭配頂尖獨奏家 強強聯手來台

巴哈靈感舉辦的音樂會近年甚受矚目，今年更推出六檔國外樂團搭配頂尖獨奏家來台。諸如芬蘭指揮家麥凱萊帶領巴黎管弦樂團搭配范．...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。