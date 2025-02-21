黑醋栗還是辣椒紅？MONTBLANC春夏皮件 新色曬輕快

新年新氣象，透過隨身配件、日常的工作包款的替換，也能帶來煥然一新的造型活力。萬寶龍（Montblanc）皮件系列發表了煙燻藍、辣椒紅與黑醋栗三種新色，全面運用於品牌六大系列的公文包、後背包與小皮件中，鮮色奪目。

為了兼具時尚與機能性而誕生的Extreme 3.0除了擁有從專業登山設備得到靈感的M Lock 4810扣鎖，本次並換上了辣椒紅色，並有信封包、迷你收納包與卡夾或護照夾等各式小皮件，嗆辣活力，其142收納包並有迷你尺寸與55公分兩種容量，後者更合適於旅行實際收納。

也令人聯想到紅酒的黑醋栗色，日前則已為奧運金牌王齊麟與未婚妻搶先曝光造型，其中像是Extreme3.0系列後背包、公文包則瞄準了上班族，雙肩後背包展現了機動性與大容量、公文包則帶點菁英的商務感，同系列再有一只大師傑作系列149收納、滿足不同所需。