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連日雨...芒果開花易生炭疽病、蒂腐病 農改場籲防治

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
芒果花穗白粉病病徵。圖／研究人員提供
芒果花穗白粉病病徵。圖／研究人員提供

台灣產區芒果進入開花期，因連日雨後濕度較高，出現炭疽病、蒂腐病、白粉病及畸形病，田區小黃薊馬密度也有上升趨勢。農改場呼籲農友密切注意與掌握病蟲害發生情形，適時用藥防治以免影響日後芒果品質與產量。

農改場研究人員表示，炭疽病和蒂腐病危害花穗、嫩葉、嫩枝及果實，開花期至貯藏期都會發生。新抽出的幼嫩葉片極易受侵染，病葉與病果為炭疽病主要的感染源。藥劑防治應從芒果秋梢開始，防止新梢受病原菌感染，雨後需加強防治。

白粉病好發於花期，以花穗及幼果果柄為主要感染部位，幼葉也會感染，現在初春乍暖還寒時發病嚴重，偶爾降雨促進病害快速蔓延。病原菌孢子主要藉風傳播，訪花昆蟲可攜帶蔓延。建議於開花或發病初期開始施藥2-3次，至幼果期為止。

芒果畸形病俗稱「瘋花」或「瘋欉」，受感染的花穗不易著果，也有人稱之為「公花」。罹病花穗出現花軸變短、簇生，嚴重時其體積可達正常花穗的2倍大，幾乎不著果也不正常謝花，於盛花期至幼果期易於田間發現。建議在疏果修剪枝條時，剪除畸形花穗及枝葉，由病徵處再往上多剪除約45～60公分(約一尺半到二尺)，剪下的罹病組織需移出園區，避免病原菌再度隨風雨傳播。

研究人員建議花期輪流使用登記藥劑防治如25.9％得克利水基乳劑、31.6％貝芬撲克拉水懸劑、50％免賴得可濕性粉劑及50％撲克拉錳可濕性粉劑，同時抑制炭疽病、蒂腐病及白粉病的發生蔓延，若田間有畸形病發生，可於疏果修剪後利用上述藥劑一起防治。

芒果栽培區全年都會發生小黃薊馬危害新梢嫩葉、花器及幼果，導致葉表凹陷皺縮、著果不良、果皮粗糙，甚至提前落果，影響產量並大幅降低果實商品價值。可於新梢、花穗與幼果附近枝條上懸掛黃色黏蟲紙，或利用白色紙張拍打花序，監測小黃薊馬族群數量變化，適時採取防治措施，避免果實受害，密度高時每7天施藥一次，施藥操作時注意躲藏於葉背蟲體，適量添加展著劑增加藥效，適當修剪枝條維持通風，有利藥劑均勻分散於植株。小黃薊馬寄主範圍廣，清除果園中闊葉雜草等其他寄主，可以減少孳生源。

農友用藥等相關問題可聯絡農改場植物保護研究室研究員蔡小涵、陳盈丞。電話06-5912959。

芒果花穗炭疽病病徵。圖／研究人員提供
芒果花穗炭疽病病徵。圖／研究人員提供
薊馬危害芒果嫩梢。圖／研究人員提供
薊馬危害芒果嫩梢。圖／研究人員提供
罹畸形病花穗由病徵處往上修剪45-60公分。圖／研究人員提供
罹畸形病花穗由病徵處往上修剪45-60公分。圖／研究人員提供

芒果 農改場

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