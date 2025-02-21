快訊

林岱樺涉貪獲交保 林弟等3人未吐實…檢認有串證之虞聲押

iPhone 17 Air太薄「續航陷危機」？蘋果用iPhone 16e找到解方了

竹科人崩潰！國1新竹系統「紫爆」 聯結車翻車+3車追撞

聽新聞
0:00 / 0:00

頂級鮭魚卵日本和牛 王品三大燒肉限時加購99元起

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
2月底前到王品三大燒肉品牌可用最低69元起加購頂級鮭魚卵和日本和牛。王品/提供
2月底前到王品三大燒肉品牌可用最低69元起加購頂級鮭魚卵和日本和牛。王品/提供

大專院校本周陸續開學，與好久不見的同窗好友大口吃肉最過癮，把握2月底前，到王品三大燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」、「Oh my!原燒」和西門町人氣餐廳「金咕韓式原塊烤肉」最低可用69元起加購日本和牛海鮮拼盤。身分證對中「1、6、8」任一碼的消費者，2月底前到「就饗鐵板燒」內用消費2客單人套餐或1客雙人套餐，就招待「鐵板豆腐鮮蚵」一份。

「肉次方」、「Oh my!原燒」和「金咕」上月推出「絕品名物季」加購活動反應熱烈，嗑肉狂粉對於能以69元起加購日本和牛或海鮮拼盤都熱情響應，「金咕」單店更銷售近400份，活動持續至2月底，挑嘴老饕可千萬別錯過。

「肉次方」加購爆富海鮮拼盤（內含阿根廷魷魚、北海道生食級干貝）或日本A5和牛肩小排最低99元起。「Oh my!原燒」可用299元起加購陣容華麗的迎春海味（牡蠣、干貝和鮭魚卵）和日本和牛組合，並建議將和牛烤至三分熟，再搭配獨家生蛋黃及水果醬一起品嘗更是一絕。「金咕」選購海苔麻油抓抓飯加價69元，可升級爆爆鮭魚卵抓抓飯，或加價229元品嘗日本和牛肩小排。

為讓嗑肉狂粉吃得更盡興，即日起至2月底開放宵夜場，全台「肉次方」和「金咕」皆延長營業時間，「肉次方」不分平假日延長營業時間至凌晨1點。「金咕」每周五、六、日、一及國定假日營業至凌晨12點半，兩品牌最後收客時間皆為晚間11點。

另外，小資族最愛的「就饗鐵板燒」主打點1份主餐就能無限享用炒青菜及自助吧的白飯、湯品和飲品，即日起至2月底，身分證對中「1、6、8」任一碼的消費者，內用消費2客單人套餐或1客雙人套餐，就招待「鐵板豆腐鮮蚵」。

日本和牛 海鮮 消費

延伸閱讀

沉睡的怪獸！日本山梨縣規模4.6地震 民眾憂休眠318年的富士山再噴發

【投票抽獎】有別於好萊塢行銷，《魔法公主》限量上映更帶動票房

副總統：日本九州因台積電投入 成台日合作重要基地

日本旅遊刷卡新規定「4月起要輸密碼」？銀行業提解方

相關新聞

頂級鮭魚卵日本和牛 王品三大燒肉限時加購99元起

大專院校本周陸續開學，與好久不見的同窗好友大口吃肉最過癮，把握2月底前，到王品三大燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」、「Oh ...

元宵節後度小月！台中西屯2餐廳推限時優惠活動

元宵節過後，餐飲業度小月，台中市西屯區2家餐廳推出限店內食用的優惠活動，漢口路一段的大祥海鮮餐廳推出沙公、沙母八折優惠，...

六交響樂團搭配頂尖獨奏家 強強聯手來台

巴哈靈感舉辦的音樂會近年甚受矚目，今年更推出六檔國外樂團搭配頂尖獨奏家來台。諸如芬蘭指揮家麥凱萊帶領巴黎管弦樂團搭配范．...

最華麗的海盜啟程！ 梵克雅寶用珠寶述說金銀島奇幻冒險

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於泰國普吉島舉辦全新高級珠寶「金銀島」（Treasure...

來自蘇格蘭低地的微妙粉嫩 克萊薩首款雪莉桶酒款報到

來自蘇格蘭低地區的克萊薩（The CLYDESIDE）單一麥芽威士忌，2017年初餾新酒就成為全球威士忌界十大最受期待的...

中華電iPhone 16e預約僅5分鐘就額滿 最愛這容量及顏色

中華電（2412）20日下午3點開放網路門市預約iPhone 16e機型，5分鐘預約額滿，統計果粉的預約狀況，容量以12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。