頂級鮭魚卵日本和牛 王品三大燒肉限時加購99元起

大專院校本周陸續開學，與好久不見的同窗好友大口吃肉最過癮，把握2月底前，到王品三大燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」、「Oh my!原燒」和西門町人氣餐廳「金咕韓式原塊烤肉」最低可用69元起加購日本和牛或海鮮拼盤。身分證對中「1、6、8」任一碼的消費者，2月底前到「就饗鐵板燒」內用消費2客單人套餐或1客雙人套餐，就招待「鐵板豆腐鮮蚵」一份。

「肉次方」、「Oh my!原燒」和「金咕」上月推出「絕品名物季」加購活動反應熱烈，嗑肉狂粉對於能以69元起加購日本和牛或海鮮拼盤都熱情響應，「金咕」單店更銷售近400份，活動持續至2月底，挑嘴老饕可千萬別錯過。

「肉次方」加購爆富海鮮拼盤（內含阿根廷魷魚、北海道生食級干貝）或日本A5和牛肩小排最低99元起。「Oh my!原燒」可用299元起加購陣容華麗的迎春海味（牡蠣、干貝和鮭魚卵）和日本和牛組合，並建議將和牛烤至三分熟，再搭配獨家生蛋黃及水果醬一起品嘗更是一絕。「金咕」選購海苔麻油抓抓飯加價69元，可升級爆爆鮭魚卵抓抓飯，或加價229元品嘗日本和牛肩小排。

為讓嗑肉狂粉吃得更盡興，即日起至2月底開放宵夜場，全台「肉次方」和「金咕」皆延長營業時間，「肉次方」不分平假日延長營業時間至凌晨1點。「金咕」每周五、六、日、一及國定假日營業至凌晨12點半，兩品牌最後收客時間皆為晚間11點。

另外，小資族最愛的「就饗鐵板燒」主打點1份主餐就能無限享用炒青菜及自助吧的白飯、湯品和飲品，即日起至2月底，身分證對中「1、6、8」任一碼的消費者，內用消費2客單人套餐或1客雙人套餐，就招待「鐵板豆腐鮮蚵」。