元宵節後度小月！台中西屯2餐廳推限時優惠活動

元宵節過後，餐飲業度小月，台中市西屯區2家餐廳推出限店內食用的優惠活動，漢口路一段的大祥海鮮餐廳推出沙公、沙母八折優惠，河南路二段的銅鑼灣文記港式餐廳推新春分享餐八五折優惠。

大祥海鮮餐廳老闆葉祥忠說，隨著學校開學，許多家庭在付學費後精打細算，加上農曆新年大魚大肉，外食驟減。另三月瘋媽祖，流水席也分散外食選擇，致許多餐廳生意受影響「度小月」，通常清明節過後、到五月母親節檔期才顧客回流。

大祥海鮮餐廳為刺激消費，今年特別針對店內最受歡迎的活海鮮沙公與沙母推出限時八折優惠。葉祥忠指出，一斤重的沙公原價1800元，優惠後僅需1440元，原價2100元的一斤重沙母，優惠價1680元。他希望透過這波在店內大啖招牌海鮮的優惠活動，穩定客源，此優惠活動將持續至4月15日。

銅鑼灣文記港式餐廳也推出「新春港式分享餐」，在店內食用，祭出八五折限時優惠，活動期間至3月31日。