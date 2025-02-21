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元宵節後度小月！台中西屯2餐廳推限時優惠活動

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大祥海鮮餐廳針對店內最受歡迎的活海鮮沙公與沙母，推出限時八折優惠。圖／業者提供
台中大祥海鮮餐廳針對店內最受歡迎的活海鮮沙公與沙母，推出限時八折優惠。圖／業者提供

元宵節過後，餐飲業度小月，台中市西屯區2家餐廳推出限店內食用的優惠活動，漢口路一段的大祥海鮮餐廳推出沙公、沙母八折優惠，河南路二段的銅鑼灣文記港式餐廳推新春分享餐八五折優惠。

大祥海鮮餐廳老闆葉祥忠說，隨著學校開學，許多家庭在付學費後精打細算，加上農曆新年大魚大肉，外食驟減。另三月瘋媽祖，流水席也分散外食選擇，致許多餐廳生意受影響「度小月」，通常清明節過後、到五月母親節檔期才顧客回流。

大祥海鮮餐廳為刺激消費，今年特別針對店內最受歡迎的活海鮮沙公與沙母推出限時八折優惠。葉祥忠指出，一斤重的沙公原價1800元，優惠後僅需1440元，原價2100元的一斤重沙母，優惠價1680元。他希望透過這波在店內大啖招牌海鮮的優惠活動，穩定客源，此優惠活動將持續至4月15日。

銅鑼灣文記港式餐廳也推出「新春港式分享餐」，在店內食用，祭出八五折限時優惠，活動期間至3月31日。

銅鑼灣協理蔡亞真表示，這次的優惠餐點涵蓋了多道經典港味，包括松露腸粉、陳皮牛肉球、鹹魚雞粒豆腐堡，以及多款港式燒臘，搭配店內招牌凍檸茶，原價1500元的套餐，優惠價僅需1280元，十分適合家庭聚餐或朋友相約共享美食。

台中大祥海鮮餐廳針對店內最受歡迎的活海鮮沙公與沙母，推出限時八折優惠。圖／業者提供
台中大祥海鮮餐廳針對店內最受歡迎的活海鮮沙公與沙母，推出限時八折優惠。圖／業者提供
銅鑼灣港式餐廳推出限時內用優惠餐點，涵蓋了多道經典港味等套餐。圖／業者提供
銅鑼灣港式餐廳推出限時內用優惠餐點，涵蓋了多道經典港味等套餐。圖／業者提供
銅鑼灣港式餐廳推出限時內用優惠餐點，涵蓋了多道經典港味等套餐。圖／業者提供
銅鑼灣港式餐廳推出限時內用優惠餐點，涵蓋了多道經典港味等套餐。圖／業者提供

沙公 海鮮 餐廳

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