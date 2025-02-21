六交響樂團搭配頂尖獨奏家 強強聯手來台

聯合報／ 記者何定照／即時報導
芬蘭指揮家麥凱萊今年將帶領巴黎管弦樂團，搭配范．克萊本鋼琴大賽冠軍韓國鋼琴家任奫燦（圖）演出，令樂迷期待不已。圖／巴哈靈感提供
芬蘭指揮家麥凱萊今年將帶領巴黎管弦樂團，搭配范．克萊本鋼琴大賽冠軍韓國鋼琴家任奫燦（圖）演出，令樂迷期待不已。圖／巴哈靈感提供

巴哈靈感舉辦的音樂會近年甚受矚目，今年更推出六檔國外樂團搭配頂尖獨奏家來台。諸如芬蘭指揮家麥凱萊帶領巴黎管弦樂團搭配范．克萊本鋼琴大賽冠軍韓國鋼琴家任奫燦（Yunchan Lim）及當紅的瑞典小提琴家洛薩科維契，長野健指揮漢堡愛樂國家管弦樂團搭配鋼琴家皮耶絲及布雷查茲等，都令樂迷期待不已。

巴哈靈感指出，近年巴哈靈感的重量級音樂節目吸引許多來自香港、馬來西亞及新加坡等地的樂友，顯現台灣的古典音樂市場早已擴展至東南亞。有鑑於過去來台的國外樂團演出多以交響樂曲為主，巴哈靈感希望帶給台灣觀眾更豐富的聆賞經驗，因此特別精挑頂級獨奏家與樂團組合，讓觀眾一賞他們激盪出的化學效果。

今年上半年巴哈靈感邀來的三檔樂團巡演，包括5月5至6日逾百年歷史的柏林廣播交響樂團，由尤洛夫斯基指揮，搭配超高人氣的台裔小提琴家陳鋭（Ray Chen）；6月3、4、6日德國最高A級樂團的班貝格交響樂團，由指揮大師胡薩將搭配風靡全球的韓國小提琴家BOMSORI，以及來自捷克、被傳奇鋼琴家陳宏寬譽為「當今最偉大鋼琴家」的台灣女婿范特捷。

6月22、24至25日的樂季壓軸，則由當今全球最受矚目的三位絕世天才齊聚一堂，由麥凱萊帶領巴黎管弦樂團搭配任奫燦、洛薩科維契，精彩可期。

下半年巴哈靈感則於7月邀請長野健指揮漢堡愛樂國家管弦樂團，搭配鋼琴家皮耶絲及布雷查茲；10月初畢契科夫領軍120年歷史的捷克愛樂。二戰期間成軍的北德廣播易北愛樂樂團，將於10月底由吉伯特（Alan Gilbert）指揮，搭配小提琴巨星約夏．貝爾，檔檔強棒。購票洽OPENTIX售票系統。

交響樂團 小提琴 鋼琴

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