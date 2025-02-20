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最華麗的海盜啟程！ 梵克雅寶用珠寶述說金銀島奇幻冒險

聯合報／ 記者孫曼／泰國即時報導
模特兒配配戴「金銀島」系列高級珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒配配戴「金銀島」系列高級珠寶。圖／梵克雅寶提供

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於泰國普吉島舉辦全新高級珠寶「金銀島」（Treasure Island）的亞太區發表會，以英國作家羅伯特路易斯史蒂文生（Robert Louis Stevenson）於1883年發表的同名歷險小說為靈感，開啟一段華麗的珠寶旅程。此次共展187件作品，其中包括32件「金銀島」珠寶，多數為去年底於美國邁阿密首度發表時未曾曝光的新作。

經典文學作品一直是梵克雅寶的重要的靈感泉源，之前就曾經推出過各式各樣受文學故事啟發的高級珠寶系列，如莎翁喜劇「仲夏夜之夢」、法國科幻小說家凡爾納（Jules Verne）從地心到海底的《奇異旅程》（Extraordinary Voyages）系列、甚至格林兄弟的《格林童話》（Grimm's Fairy Tales）。「金銀島」刺激冒險的故事不僅至今依舊膾炙人口，也成為流行文化中海盜形象的始祖。系列珠寶作品依故事推進共分作三個篇章：海底歷險、海島探奇、尋寶旅程。這三段旅程也以一件可轉換的珠寶Palmier Mystérieux胸針濃縮於一，以品牌經典隱密鑲嵌製作的迷你棕櫚樹旁邊，可轉換為帆船、旭日、或藏寶箱，分別象徵這段珠寶冒險的三個階段。

第一篇章描繪出發航海之際所見所聞，從故事主角三個海盜、所搭乘的帆船Hispaniola開始，蔚藍大海上的波濤、穿梭海洋中的魚群、想像中的人魚、而帆船上的繩索也成為這系列許多珠寶作品中運用的元素：En haute mer項鍊將金絲編織成穗帶、Cordage infini項鍊將寶石組成扭轉的繩結，當時男性流行的lavallière領巾，則以立體金雕的形式綁成緞帶蝴蝶結，成為一條恣意繞在胸前的Moussaillon不對稱項鍊。

「海島探奇」刻畫抵達藏寶點、島嶼上的大自然生態，包括貝殼、海螺、樹木花草、蝴蝶飛鳥、沙灘上的海龜等，組成此系列的迷人風景。Palmeraie merveilleus項鍊，造型酷似棕櫚葉編成的冠冕，以柔軟的全鉸接營造起伏有致的配戴層次，中央懸垂一顆色調濃郁的47.93克拉蛋面切割祖母綠，也可轉換為胸針配戴。Ana Saphir Jaune胸針刻畫的是小說主角最為忠實伙伴鸚鵡，爪上提著一顆4.67克拉的黃色剛玉；Eurema rubis蝴蝶胸針，舒展的金色翅膀綴著如露珠般的鑽石，蝶首則為一枚2.14克拉紅寶石。

最後一篇章述說的是這個想像寶藏本身，薈萃了全球各地不同文化的豐富人文觀察。開啟旅程的藏寶圖，以金雕形式刻畫並以繩索捲起，彷彿魔法世界中被召喚出來的手卷，細看上面真的雕刻了一座島嶼的地圖，藏寶處鑲嵌了一枚紅寶石。Lanternes Mystérieuses可轉換式長項鍊受中國文化啟發，以圓潤的紫色翡翠珠串組而成，點綴隱密鑲嵌紅燈籠；Charme de Rajasthan戒指則是向印度風格致敬的戒指，中央主鑽為一枚11.31克拉祖母綠切割Type IIa等級白鑽。Figuras手鐲串起一組金雕和鑽石組成的童趣臉譜，猶如縮小版的面具，帶有南美洲馬雅文化風格的古樸氣息；Libertad可轉換耳環則以秘魯的古文明風格襯托兩對橢圓形和梨形切割美鑽。最後，梵克雅寶發揮仙子女伶等人型胸針的創作傳統，雕琢出一系列南美洲的文化的神明與文化角色，也為這段奇想之旅畫上華麗而充滿異國情調的句點。

Carte au trésor胸針，黃K金、玫瑰金、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Carte au trésor胸針，黃K金、玫瑰金、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Dorestad戒指，黃K金、白K金、一顆13.87克拉黃色剛玉、粉紅色剛玉、錳鋁榴石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Dorestad戒指，黃K金、白K金、一顆13.87克拉黃色剛玉、粉紅色剛玉、錳鋁榴石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Tortue de Cocos bleue金雕海龜胸針，黃K金、白K金、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Tortue de Cocos bleue金雕海龜胸針，黃K金、白K金、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Philo Mystérieux胸針，黃K金、白K金、Vitrail隱密式鑲嵌祖母綠與彩色剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Philo Mystérieux胸針，黃K金、白K金、Vitrail隱密式鑲嵌祖母綠與彩色剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
刻畫故事主角吉姆的Pirate Jim胸針，白K金、黃K金、玫瑰金、紅寶石、黑色彩漆、鑽石。圖／梵克雅寶提供
刻畫故事主角吉姆的Pirate Jim胸針，白K金、黃K金、玫瑰金、紅寶石、黑色彩漆、鑽石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配配戴「金銀島」系列高級珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒配配戴「金銀島」系列高級珠寶。圖／梵克雅寶提供
「金銀島」高級珠寶發表現場猶如小說故事場景。圖／梵克雅寶提供
「金銀島」高級珠寶發表現場猶如小說故事場景。圖／梵克雅寶提供
Palmier Mystérieux胸針，右邊的藏寶箱圖騰可拆換成帆船或旭日；玫瑰金、黃K金、白K金、傳統隱密式鑲嵌祖母綠、紅寶石、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Palmier Mystérieux胸針，右邊的藏寶箱圖騰可拆換成帆船或旭日；玫瑰金、黃K金、白K金、傳統隱密式鑲嵌祖母綠、紅寶石、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Eurema rubis蝴蝶造型胸針，黃K金、白K金、一顆2.14克拉橢圓形切割紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Eurema rubis蝴蝶造型胸針，黃K金、白K金、一顆2.14克拉橢圓形切割紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
以前哥倫布時期珠寶為靈感的Figuras手鐲，黃K金、鑽石。圖／梵克雅寶提供
以前哥倫布時期珠寶為靈感的Figuras手鐲，黃K金、鑽石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配配戴「金銀島」系列高級珠寶Moussaillon項鍊。圖／梵克雅寶提供
模特兒配配戴「金銀島」系列高級珠寶Moussaillon項鍊。圖／梵克雅寶提供
馬雅文明中翩翩起舞的祭司Danseur de Tikal胸針，黃K金、玫瑰金、白K金、一顆3.10克拉橢圓形粉紅色剛玉、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
馬雅文明中翩翩起舞的祭司Danseur de Tikal胸針，黃K金、玫瑰金、白K金、一顆3.10克拉橢圓形粉紅色剛玉、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Coffre précieux戒指，主石為14.32克拉枕形切割藍寶石。圖／梵克雅寶提供
Coffre précieux戒指，主石為14.32克拉枕形切割藍寶石。圖／梵克雅寶提供
Charme de Rajasthan戒指，黃K金、白K金、一顆11.31克拉祖母綠切割Type IIa等級白鑽，紅寶石。圖／梵克雅寶提供
Charme de Rajasthan戒指，黃K金、白K金、一顆11.31克拉祖母綠切割Type IIa等級白鑽，紅寶石。圖／梵克雅寶提供
Coquilles Mystérieuses手鐲，白K金、黃K金、玫瑰金、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱頂藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Coquilles Mystérieuses手鐲，白K金、黃K金、玫瑰金、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱頂藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Poissons Mysterieux神秘魚群胸針，白K金、Vitrail Mystery Set隱密式鑲嵌彩色剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Poissons Mysterieux神秘魚群胸針，白K金、Vitrail Mystery Set隱密式鑲嵌彩色剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
「金銀島」高級珠寶發表現場猶如小說故事場景。圖／梵克雅寶提供
「金銀島」高級珠寶發表現場猶如小說故事場景。圖／梵克雅寶提供
Palmeraie merveilleuse項鍊及胸針，連可拆式吊墜，黃K金、白K金、一顆47.93克拉凸圓形切割祖母綠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Palmeraie merveilleuse項鍊及胸針，連可拆式吊墜，黃K金、白K金、一顆47.93克拉凸圓形切割祖母綠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
「金銀島」高級珠寶發表現場猶如小說故事場景。圖／梵克雅寶提供
「金銀島」高級珠寶發表現場猶如小說故事場景。圖／梵克雅寶提供
Joyau de Dona Ana戒指，黃K金、白K金、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
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珠寶 蝴蝶 金雕

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