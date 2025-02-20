最華麗的海盜啟程！ 梵克雅寶用珠寶述說金銀島奇幻冒險

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於泰國普吉島舉辦全新高級珠寶「金銀島」（Treasure Island）的亞太區發表會，以英國作家羅伯特路易斯史蒂文生（Robert Louis Stevenson）於1883年發表的同名歷險小說為靈感，開啟一段華麗的珠寶旅程。此次共展187件作品，其中包括32件「金銀島」珠寶，多數為去年底於美國邁阿密首度發表時未曾曝光的新作。

經典文學作品一直是梵克雅寶的重要的靈感泉源，之前就曾經推出過各式各樣受文學故事啟發的高級珠寶系列，如莎翁喜劇「仲夏夜之夢」、法國科幻小說家凡爾納（Jules Verne）從地心到海底的《奇異旅程》（Extraordinary Voyages）系列、甚至格林兄弟的《格林童話》（Grimm's Fairy Tales）。「金銀島」刺激冒險的故事不僅至今依舊膾炙人口，也成為流行文化中海盜形象的始祖。系列珠寶作品依故事推進共分作三個篇章：海底歷險、海島探奇、尋寶旅程。這三段旅程也以一件可轉換的珠寶Palmier Mystérieux胸針濃縮於一，以品牌經典隱密鑲嵌製作的迷你棕櫚樹旁邊，可轉換為帆船、旭日、或藏寶箱，分別象徵這段珠寶冒險的三個階段。

第一篇章描繪出發航海之際所見所聞，從故事主角三個海盜、所搭乘的帆船Hispaniola開始，蔚藍大海上的波濤、穿梭海洋中的魚群、想像中的人魚、而帆船上的繩索也成為這系列許多珠寶作品中運用的元素：En haute mer項鍊將金絲編織成穗帶、Cordage infini項鍊將寶石組成扭轉的繩結，當時男性流行的lavallière領巾，則以立體金雕的形式綁成緞帶蝴蝶結，成為一條恣意繞在胸前的Moussaillon不對稱項鍊。

「海島探奇」刻畫抵達藏寶點、島嶼上的大自然生態，包括貝殼、海螺、樹木花草、蝴蝶飛鳥、沙灘上的海龜等，組成此系列的迷人風景。Palmeraie merveilleus項鍊，造型酷似棕櫚葉編成的冠冕，以柔軟的全鉸接營造起伏有致的配戴層次，中央懸垂一顆色調濃郁的47.93克拉蛋面切割祖母綠，也可轉換為胸針配戴。Ana Saphir Jaune胸針刻畫的是小說主角最為忠實伙伴鸚鵡，爪上提著一顆4.67克拉的黃色剛玉；Eurema rubis蝴蝶胸針，舒展的金色翅膀綴著如露珠般的鑽石，蝶首則為一枚2.14克拉紅寶石。