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來自蘇格蘭低地的微妙粉嫩 克萊薩首款雪莉桶酒款報到
來自蘇格蘭低地區的克萊薩（The CLYDESIDE）單一麥芽威士忌，2017年初餾新酒就成為全球威士忌界十大最受期待的全新酒廠之一，今年二月在台灣推出首款雪莉桶作品——「航行（NAPIER）」單一麥芽雪莉桶威士忌，採用100% Oloroso雪莉桶打造，酒精濃度46%，建議售價1,700元。
有別於市場上一般威士忌強調濃郁強烈的風格，克萊薩威士忌以簡單純粹、清新甜美的風味，展現蘇格蘭低地區特有的溫潤清甜，獲得消費者喜愛。酒廠經理Alistair McDonald表示：「『航行（NAPIER）』是酒廠第一款雪莉桶作品，來自百分之百Oloroso雪莉桶。由於酒廠蒸餾的新酒，就帶有濃郁果香，在雪莉桶中陳年後，展現出不同層次的繽紛花果風味，但仍保有克萊薩獨有的輕盈感，彷彿水嫩細緻的肌膚暈染上一抹粉嫩，令人動心而美妙。」
「航行（NAPIER）」雪莉桶威士忌全程以Oloroso雪莉桶打造美艷俏皮的初熟風味，洋溢紅色玫瑰般的芬芳、艷陽下的地中海水果氣息，還帶有野生草莓、爽脆的紅櫻桃、甜香的哈密瓜、天然酸甜的百香果、以及辛香乾料的氣味，為酒廠輕盈奔放的英式花園風格，妝點上來自南歐的熱情，為原本的甜美風味增添多層次的細緻口感。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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