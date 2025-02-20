iPhone 16e限量預約秒殺額滿 中華電信宣布購機案0元

蘋果iPhone 16系列的新成員iPhone 16e正式亮相，中華電信（2412）20日稍早宣布，下午3點起，開放iPhone 16e限量網路預約，五分鐘就秒殺額滿，中華電信進一步公布iPhone 16e購機資費專案價零元起。此外，iPhone 16e將於12月28日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

中華電信表示，申辦精采5G月繳1,399元（30個月租期），iPhone 16e 128GB專案價6,300元。另搭配舊機換新機加碼再折2,500元、VIP最高折5,000元等優惠，即能以0元將iPhone 16e 128GB帶回家（30個月租期）。

中華電信指出，提供iPhone 16e多元資費與優惠，申辦精采5G月繳999元以上資費，加贈舊機換新機優惠折2,500元、HiNet寬頻客戶購機再折千元及21家銀行信用卡刷卡24分期0利率；此外，申辦月繳1,799元以上，並同享Netflix高級版服務6個月，7至12個月優惠價每月359元。

中華電信開放網路門市預約iPhone 16e機型，5分鐘預約額滿，根據統計，果粉於中華電信網路門市預約狀況，容量以128GB銷售占六成最為搶手、顏色則以黑色最受果粉愛戴，占比達55%。整體熱銷機型前3名分別為「iPhone 16e 黑128GB」、「iPhone 16e 白128GB」、「iPhone 16e 黑256GB」。

此外，中華電信同步宣布，歡慶iPhone 16e上市，同步宣布2月28日起iPhone 16 Pro Max 512GB/1TB同享申辦指定資費降價2,500元優惠，滿足果粉多元需求。