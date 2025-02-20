中華電iPhone 16e預約僅5分鐘就額滿 最愛這容量及顏色

中華電（2412）20日下午3點開放網路門市預約iPhone 16e機型，5分鐘預約額滿，統計果粉的預約狀況，容量以128GB銷售佔6成最搶手、顏色則以黑色最受果粉愛戴，佔比達5成5。整體熱銷機型前3名分別為「iPhone 16e 黑128GB」、「iPhone 16e 白128GB」、「iPhone 16e 黑256GB」。

中華電信20日宣布iPhone 16e購機優惠資費，申辦精采5G月繳1,399元(30個月租期)，iPhone 16e 128GB專案價6,300元。另搭配舊機換新機加碼再折2,500元、VIP最高折5,000元等優惠，即能以0元將iPhone 16e 128GB帶回家(30個月租期)。

中華電表示，iPhone 16系列新成員iPhone 16e 將自2月28日上午8點起，在中華電網路門市及全台近500間指定服務據點正式開賣；為寵愛果粉，中華電提供iPhone 16e多元資費與優惠。

中華電表示，開放網路門市預約iPhone 16e機型，5分鐘預約額滿，以128GB銷售佔6成最為搶手、黑色最受青睞，整體熱銷機型前3名分別為「iPhone 16e 黑128GB」、「iPhone 16e 白128GB」、「iPhone 16e 黑256GB」。