Longchamp攜手AKAME彭天恩 聯手創作Live Green晚宴

為揭開2025夏季序曲，Longchamp於世界各地舉辦夏日晚宴，昨晚的台北松菸某處，特別打造了一處南法花園，Longchamp特別邀請 AKAME主廚彭天恩率領團隊，呈現一場充滿大地風味的美食饗宴與感官盛宴。呼應Longchamp 2025夏季「Live Green」的理念：擁抱自然，品味純粹。

Longchamp創意總監Sophie Delafontaine以共享餐桌的愉悅氛圍為靈感，夏日晚宴現場延續這一構想，打造出一座宛如南法私宅花園的溫馨場景，從入口到室內，沿途綠意繽紛，迎賓區的蔬果園宣告這場田園之旅即將展開。來到蔬果調酒吧，來一杯創意蔬菜調酒喚醒感官，賓客用餐前可至花區，挑選可愛的花束相伴；在種子區則可挑選最喜愛的種子帶回家種植。

現場管弦樂團的演奏，串接起晚宴的起承轉合，旋律隨著前菜、主餐、甜點每道菜餚的變化流動，讓味覺與聽覺交織共鳴。AKAME主廚彭天恩特別為Longchamp設計晚宴菜單，巧妙融合繽紛色彩與香氣四溢的食材，每道佳餚融入季節蔬果與創意調味，精彩呈現蔬菜園的自然與純粹。

Longchamp 2025夏季「Live Green」，從甜菜紅到朝鮮薊綠，以蔬果為靈感，為設計注入充滿鮮味的色彩層次。圍裙變身為交叉綁帶的露背洋裝，或是以棉麻與皮革演繹的長裙，田園花卉圖騰綻放於印花與刺繡之間。格紋則是夏季的主打印花，另有工裝洋裝、改良版圍裙與皮革連身短褲，夏季系列將田園風變得美麗又時髦。

包款部分，經典的Le Roseau包款延續簡約俐落的設計語彙之外也煥新登場，以全新色彩與輪廓詮釋現代優雅，增添金色金屬配件，細節更顯洗鍊。夏季包款也充滿大地花園色彩，鼠尾草、馬鞭草、尤加利葉等清新雅致的色調交織朝鮮薊綠、甜菜紅、番茄橘、胡蘿蔔黃等洋溢夏日氣息的蔬果，綻放豐富層次。Le Pliage刺繡帆布款式呈現仿丹寧質感，為夏日造型注入率性的時髦格調。