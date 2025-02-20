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Longchamp攜手AKAME彭天恩 聯手創作Live Green晚宴

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Longchamp攜手AKAME主廚彭天恩打造以「Live Green」為主軸的晚宴。圖／Longchamp提供
Longchamp攜手AKAME主廚彭天恩打造以「Live Green」為主軸的晚宴。圖／Longchamp提供

為揭開2025夏季序曲，Longchamp於世界各地舉辦夏日晚宴，昨晚的台北松菸某處，特別打造了一處南法花園，Longchamp特別邀請 AKAME主廚彭天恩率領團隊，呈現一場充滿大地風味的美食饗宴與感官盛宴。呼應Longchamp 2025夏季「Live Green」的理念：擁抱自然，品味純粹。

Longchamp創意總監Sophie Delafontaine以共享餐桌的愉悅氛圍為靈感，夏日晚宴現場延續這一構想，打造出一座宛如南法私宅花園的溫馨場景，從入口到室內，沿途綠意繽紛，迎賓區的蔬果園宣告這場田園之旅即將展開。來到蔬果調酒吧，來一杯創意蔬菜調酒喚醒感官，賓客用餐前可至花區，挑選可愛的花束相伴；在種子區則可挑選最喜愛的種子帶回家種植。

現場管弦樂團的演奏，串接起晚宴的起承轉合，旋律隨著前菜、主餐、甜點每道菜餚的變化流動，讓味覺與聽覺交織共鳴。AKAME主廚彭天恩特別為Longchamp設計晚宴菜單，巧妙融合繽紛色彩與香氣四溢的食材，每道佳餚融入季節蔬果與創意調味，精彩呈現蔬菜園的自然與純粹。

Longchamp 2025夏季「Live Green」，從甜菜紅到朝鮮薊綠，以蔬果為靈感，為設計注入充滿鮮味的色彩層次。圍裙變身為交叉綁帶的露背洋裝，或是以棉麻與皮革演繹的長裙，田園花卉圖騰綻放於印花與刺繡之間。格紋則是夏季的主打印花，另有工裝洋裝、改良版圍裙與皮革連身短褲，夏季系列將田園風變得美麗又時髦。

包款部分，經典的Le Roseau包款延續簡約俐落的設計語彙之外也煥新登場，以全新色彩與輪廓詮釋現代優雅，增添金色金屬配件，細節更顯洗鍊。夏季包款也充滿大地花園色彩，鼠尾草、馬鞭草、尤加利葉等清新雅致的色調交織朝鮮薊綠、甜菜紅、番茄橘、胡蘿蔔黃等洋溢夏日氣息的蔬果，綻放豐富層次。Le Pliage刺繡帆布款式呈現仿丹寧質感，為夏日造型注入率性的時髦格調。

Longchamp「Live Green」晚宴現場。圖／Longchamp提供
Longchamp「Live Green」晚宴現場。圖／Longchamp提供
新鮮的花卉蔬果呈現晚宴餐桌上美麗的風景。圖／圖／Longchamp提供
新鮮的花卉蔬果呈現晚宴餐桌上美麗的風景。圖／圖／Longchamp提供
晚宴每一處設計都充分融入「Live Green」的主題。圖／Longchamp提供
晚宴每一處設計都充分融入「Live Green」的主題。圖／Longchamp提供
AKAME主廚彭天恩特別為Longchamp「Live Green」晚宴設計菜單。圖／Longchamp提供
AKAME主廚彭天恩特別為Longchamp「Live Green」晚宴設計菜單。圖／Longchamp提供
Longchamp 2025夏季「Live Green」以自然田園風串起一系列設計單品。圖／Longchamp提供
Longchamp 2025夏季「Live Green」以自然田園風串起一系列設計單品。圖／Longchamp提供
格紋是Longchamp 2025夏季的主打印花。圖／Longchamp提供
格紋是Longchamp 2025夏季的主打印花。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列水桶水桶包XS (樹皮色)，26,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列水桶水桶包XS (樹皮色)，26,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列手提包 (藍色)，25,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列手提包 (藍色)，25,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列水桶包XS (薑黃色)，26,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列水桶包XS (薑黃色)，26,900元。圖／Longchamp提供

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