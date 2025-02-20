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Brother威力印6款連供印表機新品發表 單張0.06元起主打斜槓、接案族

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
商用旗艦款MFC-T930DW雙面商用無線傳真事務機，則配備1.8吋中文彩色LCD螢幕，操作方便，更支援手機列印與電子郵件行動列印功能。記者黃筱晴／攝影
商用旗艦款MFC-T930DW雙面商用無線傳真事務機，則配備1.8吋中文彩色LCD螢幕，操作方便，更支援手機列印與電子郵件行動列印功能。記者黃筱晴／攝影

全台最大外包接案平台「PRO360達人網」董事長李倫家分享，利用下班時間斜槓兼差接案是目前許多年輕族群增加收入的方法之一，再加上目前台灣共有約80萬非典型工作者，不管人在哪裡，只要有設備就能上工，更是需要準備好一台便利耐用又省錢省時的多功能複合機，在接案市場搶得先機。

Brother威力印第四代大連供系列近期同步發表6款新機，包括DCP-T230三合一複合機、DCP-T430W四合一無線複合機、DCP-T535DW四合一無線複合機、DCP-T730DW五合一無線複合機、DCP-T830DW商用雙面無線複合機、DCP-T930DW商用雙面無線傳真事務機等，外觀尺寸大幅降低最高達24%，商用機型列印速度17ipm黑白/16.5ipm彩色為同級最快，單頁列印成本更只要0.06元起。

其中家用旗艦款DCP-T535DW五合一無線複合機，整合列印、複印、掃描功能，並支援無線行動列印功能，滿足居家辦公之彈性需求。商用旗艦款MFC-T930DW雙面商用無線傳真事務機，則配備1.8吋中文彩色LCD螢幕，具備20張自動送稿器及80張多功能進紙匣，支援網路及行動列印及Airprint，大幅提升工作效率。除了支援多種紙張規格，創新的透明墨倉搭配卡榫式自動注墨設計，讓使用者輕鬆監控墨水存量，免手持單色30秒輕鬆完成注墨，省時省力。

即日起至2025年3月31日，買主機加購耗材，上網登錄成功可享升級保固至3年及好禮外，更有機會抽價值7萬元的大阪世博雙人旅遊券。Brother台灣原廠購物網好康再加碼，除了有多項滿額折扣與加價購活動，凡消費滿6,000元就送價值300元超市禮券；滿9,000元送600元超市禮券。

商用旗艦款MFC-T930DW雙面商用無線傳真事務機，建議售價9,990元。記者黃筱晴／攝影
商用旗艦款MFC-T930DW雙面商用無線傳真事務機，建議售價9,990元。記者黃筱晴／攝影
Brother推出威力印第四代大連供全新系列，專為大量、經濟高效的列印而設計。記者黃筱晴／攝影
Brother推出威力印第四代大連供全新系列，專為大量、經濟高效的列印而設計。記者黃筱晴／攝影
Brother威力印第四代大連供系列家用旗艦款DCP-T535DW五合一無線複合機，建議售價6,290元。圖／Brother提供
Brother威力印第四代大連供系列家用旗艦款DCP-T535DW五合一無線複合機，建議售價6,290元。圖／Brother提供
Brother威力印第四代大連供創新的卡榫式墨水補充系統，靈失誤零溢漏，大約30秒即可完成免持快速注墨，大幅的減少混亂和停機時間。記者黃筱晴／攝影
Brother威力印第四代大連供創新的卡榫式墨水補充系統，靈失誤零溢漏，大約30秒即可完成免持快速注墨，大幅的減少混亂和停機時間。記者黃筱晴／攝影

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