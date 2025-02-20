Brother威力印6款連供印表機新品發表 單張0.06元起主打斜槓、接案族

全台最大外包接案平台「PRO360達人網」董事長李倫家分享，利用下班時間斜槓兼差接案是目前許多年輕族群增加收入的方法之一，再加上目前台灣共有約80萬非典型工作者，不管人在哪裡，只要有設備就能上工，更是需要準備好一台便利耐用又省錢省時的多功能複合機，在接案市場搶得先機。

Brother威力印第四代大連供系列近期同步發表6款新機，包括DCP-T230三合一複合機、DCP-T430W四合一無線複合機、DCP-T535DW四合一無線複合機、DCP-T730DW五合一無線複合機、DCP-T830DW商用雙面無線複合機、DCP-T930DW商用雙面無線傳真事務機等，外觀尺寸大幅降低最高達24%，商用機型列印速度17ipm黑白/16.5ipm彩色為同級最快，單頁列印成本更只要0.06元起。

其中家用旗艦款DCP-T535DW五合一無線複合機，整合列印、複印、掃描功能，並支援無線行動列印功能，滿足居家辦公之彈性需求。商用旗艦款MFC-T930DW雙面商用無線傳真事務機，則配備1.8吋中文彩色LCD螢幕，具備20張自動送稿器及80張多功能進紙匣，支援網路及行動列印及Airprint，大幅提升工作效率。除了支援多種紙張規格，創新的透明墨倉搭配卡榫式自動注墨設計，讓使用者輕鬆監控墨水存量，免手持單色30秒輕鬆完成注墨，省時省力。