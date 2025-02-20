手上的時光奏鳴 RICHARD MILLE全新金箔石英陀飛輪

一如人與人的相會產生了際遇，不同質材的相容也能擦出風格花火，RICHARD MILLE發表了新款RM 74-02自動上鍊陀飛輪腕表的Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款，借由異材質的色彩共振、高複雜的機械工藝，演示一曲通透曼妙的時光奏鳴。

過往RICHARD MILLE已展現了在材質、超薄、高抗震、精雕的多重工藝可能，更以豐沛色彩的實驗性高科技材質運用於表殼，引領金字塔頂端的運動風腕表潮流。所謂的「Gold Quartz TPT®金箔石英纖維」是由品牌與瑞士專研複合材料的North Thin Ply Technology歷經數年共創，Gold Quartz TPT®金箔石英纖維之所以具堅韌、精緻的雙重特色，來自先將超薄石英纖維以繁複多層次反覆堆疊，再以6巴壓力下加熱至120°C後方能成型，結構中並將22K 5N紅金薄層嵌入，產生色彩與質地的獨特視覺，過往亦曾發表過RM 07-01女表，而RM 74-02也曾發表過金箔結合碳纖維的款式，別具特色。