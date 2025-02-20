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手上的時光奏鳴 RICHARD MILLE全新金箔石英陀飛輪

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Gold Quartz TPT®金箔石英纖維是由RICHARD MILLE與North Thin Ply Technology歷經數年共創，展現奢華、輕盈、堅韌的多重交集。圖／RICHARD MILLE提供
Gold Quartz TPT®金箔石英纖維是由RICHARD MILLE與North Thin Ply Technology歷經數年共創，展現奢華、輕盈、堅韌的多重交集。圖／RICHARD MILLE提供

一如人與人的相會產生了際遇，不同質材的相容也能擦出風格花火，RICHARD MILLE發表了新款RM 74-02自動上鍊陀飛輪腕表的Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款，借由異材質的色彩共振、高複雜的機械工藝，演示一曲通透曼妙的時光奏鳴。

過往RICHARD MILLE已展現了在材質、超薄、高抗震、精雕的多重工藝可能，更以豐沛色彩的實驗性高科技材質運用於表殼，引領金字塔頂端的運動風腕表潮流。所謂的「Gold Quartz TPT®金箔石英纖維」是由品牌與瑞士專研複合材料的North Thin Ply Technology歷經數年共創，Gold Quartz TPT®金箔石英纖維之所以具堅韌、精緻的雙重特色，來自先將超薄石英纖維以繁複多層次反覆堆疊，再以6巴壓力下加熱至120°C後方能成型，結構中並將22K 5N紅金薄層嵌入，產生色彩與質地的獨特視覺，過往亦曾發表過RM 07-01女表，而RM 74-02也曾發表過金箔結合碳纖維的款式，別具特色。

本次新款RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款，使用了RICHARD MILLE品牌自製的CRMT5自動上鍊陀飛輪機芯，此款機芯與另一款RM 74-01腕表所使用的CRMT 6自動上鍊機芯，在結構、細節修飾、功能上相同，差別在CRMT6的底板與橋板使用了五級鈦合金，但都具品牌經典的可變幾何結構自動盤、可調節上鍊效率；RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款的自動盤使用了紅金與鉑金製作，機芯底板與橋板則使用18K 5N紅金與3N黃金；無論是RM 74-01或RM 74-02腕表、都具橡膠表帶或紅金全鍊帶款式，賦予表款如高級珠寶的閃耀，更在國際金價持續上昂的此時，展現非一般的奢華矜貴活力。

RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款腕表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款腕表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 74-01腕表具高通透的鏤空之美、以及精湛的高抗震精密機芯。價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 74-01腕表具高通透的鏤空之美、以及精湛的高抗震精密機芯。價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 74-02腕表使用了品牌自製的CRMT5鏤空陀飛輪機芯，可於正反兩面、360度近距離欣賞。圖／RICHARD MILLE提供
RM 74-02腕表使用了品牌自製的CRMT5鏤空陀飛輪機芯，可於正反兩面、360度近距離欣賞。圖／RICHARD MILLE提供
除了結合金箔與石英纖維，RM 74-02腕表中層並以5N紅金為結構。圖／RICHARD MILLE提供
除了結合金箔與石英纖維，RM 74-02腕表中層並以5N紅金為結構。圖／RICHARD MILLE提供

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