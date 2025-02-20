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歡慶世界番薯日！全家便利商店「夯番薯」限時6天第2件2折　「請客樓」聯名鮮食新上架

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
歡慶世界番薯日，全家便利商店即日起至2月25日推出「夯番薯」第2件2折。圖／全家便利商店提供
歡慶世界番薯日，全家便利商店即日起至2月25日推出「夯番薯」第2件2折。圖／全家便利商店提供

歡慶2月22日世界番薯日，全家便利商店以「揪世界一起夯番薯」為概念，即日起至2月25日推出「夯番薯」第2件2折之年度優惠。同時因應大學開學日，即日起至3月4日推出「開學活力早點應援」活動，購買指定金飯糰系列加價5元即可獲得1顆茶葉蛋，讓上班族與學子輕鬆補充滿滿活力。

「全家」2007年創同業之先推出「夯番薯」，其選用在地台農57號品種，不僅帶起台灣原型食物健康新風潮，並以口感鬆Q、高質量的好口碑，曾創下年銷2,200萬條紀錄，去年業績亦年增近2成，為最受消費者歡迎的全時段魅力商品之一。迎接世界番薯日，「全家」即日起至2月25日推出「夯番薯」第2件2折優惠，邀請消費者一同透過健康原型食材補充生活滿滿能量。

另外，全台大學陸續於本週開學，「全家」同步推出「開學活力早點應援」，即日起至3月4日凡購買指定金飯糰系列，只要加價5元，就能獲得1顆茶葉蛋，讓上班族使學生與學生都能用最實惠的價格、優質的蛋白質，開啟充滿活力的美好早晨。

「全家」致力打造美味又超值的用餐體驗，再與米其林餐廳「請客樓」合作，推出4款殿堂聯名的「煸椒」系列新品，由米其林星級主廚許宏德監製，透過煸椒醬的馥郁辛香與層次美味，打造難以複製的「不嗆、不膩、味濃」味覺奢華體驗，商品囊括「煸椒牛肉烤飯糰」，外層微烤至金黃微脆，搭配鮮嫩牛肉與香辣椒段，辣味層次豐富，售價49元；「煸椒烘蛋飯」將椒麻絞肉與厚實烘蛋相結合，香辣濃郁，售價85元；「煸椒醬乾拌麵」特製煸椒醬長時間煸炒，帶出濃厚辛香風味，搭配鹹香豬肉片與蔬菜，刺激味蕾，售價89元；「煸椒香烤腿排便當」低溫慢煸青辣椒搭配香烤腿排，讓香氣更馥郁，口感更具層次，售價99元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

歡慶世界番薯日，全家便利商店以「揪世界一起夯番薯」為概念，即日起至2月25日推出「夯番薯」第2件2折之年度優惠。圖／全家便利商店提供
歡慶世界番薯日，全家便利商店以「揪世界一起夯番薯」為概念，即日起至2月25日推出「夯番薯」第2件2折之年度優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再攜米其林星級餐廳「請客樓」推4款「煸椒」新品，銅板價最低49元起。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再攜米其林星級餐廳「請客樓」推4款「煸椒」新品，銅板價最低49元起。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「開學活力早點應援」活動，即日起至3月4日購買指定金飯糰系列，只要加價5元，就能獲得1顆茶葉蛋。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「開學活力早點應援」活動，即日起至3月4日購買指定金飯糰系列，只要加價5元，就能獲得1顆茶葉蛋。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與米其林餐廳「請客樓」合作，推出4款殿堂聯名的「煸椒」系列新品，由米其林星級主廚許宏德監製，透過煸椒醬的馥郁辛香與層次美味，打造難以複製的「不嗆、不膩、味濃」味覺奢華體驗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與米其林餐廳「請客樓」合作，推出4款殿堂聯名的「煸椒」系列新品，由米其林星級主廚許宏德監製，透過煸椒醬的馥郁辛香與層次美味，打造難以複製的「不嗆、不膩、味濃」味覺奢華體驗。圖／全家便利商店提供

售價 茶葉蛋 飯糰

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