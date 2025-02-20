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迎228連假！7-ELEVEN化身最潮「MBTI」消費補給站　限時3天「霜淇淋、思樂冰」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN於228連假祭出「MBTI人格」消費生活提案，線上線下整合超過7大類別商品結構，為歡聚型E人、注重自我享樂的I人推出多樣化的放假提案。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於228連假祭出「MBTI人格」消費生活提案，線上線下整合超過7大類別商品結構，為歡聚型E人、注重自我享樂的I人推出多樣化的放假提案。圖／7-ELEVEN提供

在韓國蔚為風潮的「MBTI人格」，在台灣也成為超夯話題，7-ELEVEN掌握流量密碼，鎖定時下年輕人嘗鮮經濟與零食M型化現象，於228連假祭出「MBTI人格」消費生活提案，整合食品、飲品、自助熟食、預購、咖啡、霜淇淋、思樂冰等超過7大類別商品結構，為歡聚型E人、注重自我享樂的I人推出多樣化的放假提案。

根據7-ELEVEN內部觀察，近年社群互動帶動主流消費趨勢，尤其許多零食玩創意，翻玩包裝同時也與不同品牌合作開發放大版包裝跟精緻縮小包裝，皆成功帶動話題聲量翻倍。7-ELEVEN線上線下整合相關話題商品，陸續販售巨大啤酒瓶爆米花、放大版泡麵、鈔票魷魚絲、抽取式面紙棉花糖以及各式迷你包裝等豐富商品，今年更結合時下最夯的MBTI人格測驗推薦最適合的商品選擇，滿足全客層的消費需求。

I人獨享最開心，7-ELEVEN自2023年起便鎖定「微型商機」開發「mini to go」小零食結構，開發逾30多款零食選擇，其中最受歡迎的迷你隨手包經典零食，比起一般包裝輕量約50%，不沾手隨拆即享用的特性，在校園、辦公與交轉運輸型商圈特別受到青睞，即日起再推出全新「話匣子Mini Hoops」系列新品。

國際精品專櫃即日起至3月18日推出「各國7-ELEVEN進口夯品博覽會」指定商品買2送1，包含「Bourbon北日本蝴蝶巧克力風味餅乾」、「馬來西亞SuperRing東方芝士圈」、「泰國AMPLA調味魚乾（黑胡椒味／辣味）」，另祭出當筆消費加價購享2件99元的「韓味覺香辣雪蟹海鮮麵」，蒐羅超過7國糖果零食，方便I人隨時買回家獨享美味。

此外，7-ELEVEN限定2千店販售的超人氣小金磚熱壓土司，全新「奶茶卡士達」口味以黑糖麻糬搭配特調錫蘭奶茶內餡，即日起至3月4日搭配飲料組合餐活動只要75元；門市預購則獨家推出「魚刺人雞蛋糕迷你鬆酥餅」，台中雞蛋糕名店首度推出迷你鬆酥餅零食，把烤玉米變成涮嘴零食的「炳叔不用啃烤玉米粒」。

E人聚會著重歡樂，放大美食絕對能成為派對吸睛焦點，7-ELEVEN推薦首選「尚野家OPEN!鱈魚風味燒」，超大面額紙鈔設計搭配OPEN將限定造型，送禮聚會皆合適；門市預購同樣推薦必敗聯名趣味零食。E人聚會最適合創意零食，7-ELEVEN超商通路獨家推出「星球工坊×立頓奶茶爆米花」，酥脆星球爆米花遇上經典立頓奶茶，奶茶控必吃款，更等比放大為經典的立頓奶茶包裝；還有「聖保羅鈔票千層北海道蛋糕」超狂2千元大鈔造型，打卡分享超吸睛。

此外，228連假期間7-ELEVEN也提供E人歡聚現烤小點和熱食商品優惠，即日起至3月4日「哈燒專櫃」全品項任選第2件9折優惠，共有超過10款熱食小點，推薦人氣商品雞排、熱狗、串燒，24小時販售讓夜貓族也能隨時吃到現烤熱騰騰美味。

迎接228連假到來，CITY CAFE於2月28日至3月2日推出皇家伯爵紅茶拿鐵（冰／熱）同品項第二杯10元。另線上「OPENPOINT行動隨時取」還有每月1號精品會員日限定CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵同品項買7送7；3月2日開跑的「寵愛閨蜜女孩節」活動，CITY系列指定飲品組合優惠價380元。冰飲品部分，即日起至3月18日哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥任選2件79折、3件75折；自2月28日至3月2日於7-ELEVEN限定門市使用icash 2.0或icash Pay支付享「雪淋霜」霜淇淋、「酷聖霜」霜淇淋、思樂冰全口味同品項買一送一； 酷聖石複合店則有3oz冰淇淋全口味買一送一。

「哈燒專櫃」於清水、泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區引進可直接夾取即食的熱食櫃，販售炸烤物、現烤蛋塔；7-ELEVEN熱食自助區「滷味」、「關東煮」、「麻辣燙」4月1日前也有任選4入88折。（部分指定特殊門市，包含CITY系列飲品、酷聖石、酷聖霜、雪淋霜、哈燒專櫃等指定商品，不加入門市指定優惠活動，詳情以門市公告為準)

7-ELEVEN推出「聖保羅鈔票千層北海道蛋糕」，兩千元鈔票蛋糕吸睛又好吃。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「聖保羅鈔票千層北海道蛋糕」，兩千元鈔票蛋糕吸睛又好吃。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超商通路獨家推出「星球工坊×立頓奶茶爆米花」，更等比放大為經典的立頓奶茶包裝。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN超商獨家販售韓國SEOJU玉米風味雪糕，即日起至3月4日享指定進口冰品任選第2件5折。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」推出每月1號精品會員日限定CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵可享同品項買7送7。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN即日起至3月18日哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥任選2件79折、3件75折。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN限定2千店販售的熱壓土司推出全新「奶茶卡士達」口味。圖／7-ELEVEN提供
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超大面額紙鈔設計搭配OPEN將限定造型的「尚野家OPEN!鱈魚風味燒」，即日起至3月4日第2件5折。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN國際精品專櫃即日起至3月18日推出「各國7-ELEVEN進口夯品博覽會」指定商品買2送1。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「哈燒專櫃」於清水、泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區引進可直接夾取即食的熱食櫃，販售炸烤物、現烤蛋塔。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN開發「mini to go」小零食結構，開發逾30多款零食。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN門市預購推薦必敗聯名趣味零食與糕點。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN限定2千店販售的熱壓土司推出全新「奶茶卡士達」口味。圖／7-ELEVEN提供
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