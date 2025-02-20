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NEW ERA新推經典賽官方帽款 中華隊3款帽型風格任選
延續世界棒球12強賽台灣奪冠的感動，2025 WBC世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將於2月21日至25日開打，地主中華隊將在台北大巨蛋將對戰西班牙、南非及尼加拉瓜，力拚搶下會內賽門票。NEW ERA全新推出「NEWERA X 2025 WBCQ系列」帽款，讓球迷們可以戴上全新WBCQ系列帽款，一起進場為中華隊熱血應援，一同集氣捍衛主場。
「NEW ERA X 2025 WBCQ系列」帽款，以經典潮流老帽「9FORTY」、嘻哈帥氣全封帽「59FIFTY」，以及結合前兩者帽款設計，全新帽型「9SEVENTY」作為這次帽款選擇，3種帽型，共7款設計。9FORTY並推出中華隊、尼加拉瓜隊、西班牙隊、南非隊等國家隊帽款。
9FORTY老帽款擁有經典流行的復古帽型，貼合頭型，帽簷帶有自然弧度，能修飾臉型；59FIFTY全封帽展現硬挺輪廓，呈現嘻哈潮流感；9SEVENTY則融合59FIFTY的硬挺結構9FORTY的弧形帽簷，同時具備可調式頭圍，兼具潮流與舒適性。
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