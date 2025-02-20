周渝民、劉以豪都來了！ Loro Piana百年限定店強勢公開

早從1924年於義大利Trivero創立的Loro Piana，為慶祝品牌迎向百周年、今日於台北Bellavita寶麗廣塲為「100 Years期間限定店」揭開序幕，透過精緻的工藝、品牌引以為傲的羊絨面料與歷史典藏展出，帶人一探「羊絨之王」的前世今生，活動並大陣仗邀請林心如、柯佳嬿、陳意涵、周渝民與劉以豪等明星出席，五星連線、豪華站台。

出席活動中柯佳嬿大讚Loro Piana不愧是羊絨之王，設計新舊結合、非常好看，「可以感覺皮膚碰到羊絨是非常輕柔的。」劉以豪則介紹身上的Spagna外套出自西班牙軍官制服，「簡單俐落」，並同樣讚美衣物貼著肌膚感受到舒服的質料；好久不見的周渝民則表示過往自己穿亞麻衣物常感不適，但今日身上Roadster亞麻外套加入了蘆薈、第一次讓他感覺到親膚，更高評「這麼多年第一次認識這個品牌」，也希望以後有更多合作機會。

由於大量運用如「The Gift of Kings®」國王的禮物」、「Vicuña」駱馬毛與「Baby Cashmere」小山羊絨等頂級面料，加上無明顯Logo設計、不隨季節退流行、高品質等特色讓Loro Piana不僅享羊絨之王美名，更成為Quiet Luruxy風潮的舵手之一。Loro Piana近年同時積極創新、拓寬風格面向，例如品牌去年曾推出結合石墨烯的Into The Wild膠囊系列帶來郊外露營的斗篷、漁夫帽、吊床、登山鞋以接軌戶外風潮，甚至將羊絨結合丹寧牛仔布，前進工裝領域、翻轉階級意識。

本次期間限定店並以拉絲紋、香檳色與Kummel飾面橡木元素點綴空間，重現品牌Quarona工坊的溫暖、典雅與當代調性。品牌的三大經典外套Roadster、Traveller與Spagna皆為現場明星們穿著上身，外套設計並反應了Loro Piana對帆船、骨董車、馬術、滑雪等運動的熱情，因此帶來結合機能與舒適的多樣化穿搭提案。

其中林心如身著原為駕車所設計的Roadster迷你夾克，兼具力量與自信感，同系列夾克也被周渝民穿著、但材質使用亞麻與絲混紡，輕快舒適、亦是2025春夏重點單品。近日因Netflix新戲《童話故事下集》同場飆戲的柯佳嬿、劉以豪則穿上Spagna外套，使用兼具柔軟輕盈也保暖的Novalis羊絨針織面料，正適合寒暖交替的初春時分，同時劉以豪再以Polo衫和白色長褲搭配外套，展現出南義地中海風格的度假愜意；陳意涵的Traveller外套則使用超細纖維與羊絨混紡的Windmate®材質並經Storm System®處理，防風、防潑水，並具多口袋與可調節外套寬度的腰部抽繩，機能性強。