台灣大：iPhone 16e自21日預購 月付1,399元零元帶走

蘋果於台灣時間20日凌晨推出新機iPhone 16e，台灣大（3045）表示，2月21日（五）晚上9點起於myfone門市、myfone網路門市開放預購，並於3月31日前取貨。台灣大看好，iPhone 16e銷售動能，帶動新的一波申辦熱潮。

台灣大表示，搭配月租1,399元、綁約48個月，即可以零元專案價帶走iPhone 16e（128GB），且最高可獲2,000元mo幣，在myfone網路門市申辦，加碼最高送1,000元mo幣，累計最高可獲3,000元mo幣，還能抽iPad mini 7（A17 Pro）、1,000元myfone online電子禮券；若為續約升級資費之用戶，最高再享1,500元myfone online電子禮券；VIP用戶續約購機最高折5,000元。

除提供優惠購機方案，台灣大提供電信獨家數位生活娛樂應用，遊戲、追劇、反詐、智慧出行一次盡享。用戶申辦5G指定專案，享10大加值服務優惠，包含集結Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade及iCloud+的電信獨家Apple One免費體驗2個月、MyVideo及KKBOX 免費體驗3個月、YouTube Premium免費體驗4個月、Apple Music方案買1送2、App Store折抵金最高50元、以及Max月租優惠160元（原價220元）、反詐戰警個人版進階方案免費體驗6個月、WeMo PASS和智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗，攜手消費者落實減碳行動，共同邁向淨零目標。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，隨著AI功能普及化，消費者對AI智慧型手機的需求持續提升。2024年iPhone 16系列整體大幅升級，搭配台灣大購機優惠、AI手機銷售經驗及 myfone 門市科技顧問專業服務，帶動iPhone 16整體銷量顯著提升。此次新推出的iPhone 16e也搭載A18仿生晶片，效能顯著提升，且支援 Apple Intelligence，首度採用蘋果自研5G晶片Apple C1，搭載台灣大5G黃金頻段3.5GHz 100MHz大頻寬，提供用戶更穩定的5G網路連線，更流暢的數位娛樂與AI服務體驗，看好iPhone 16e銷售動能，帶動新的一波申辦熱潮。

台灣大表示，是市場上唯一同時提供Netflix、Disney+、Max、MyVideo和KKBOX五大影音串流服務的電信業者，首創「影音多享組」，推出靈活且高性價比的訂閱方案，即日起訂閱Netflix、Max和MyVideo三合一年約方案，每月僅需500元，再享KKBOX三個月免費試用，5G指定資費用戶可享Disney+兩年請你看，相當於500元暢享Netflix、Disney+、Max、MyVideo、KKBOX五大平台，較原價省下41%；Netflix與Max「雙享組合」每月450元，可為用戶節省300元。

此外，購買新機可同時加辦保險，台灣大表示，購買iPhone 16e新機，搭配「新復原者預繳保險專案」(預繳6個月、12個月、24個月)，除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，最高再享900元電信帳金回饋及「一年個人資安保障」，包含社交詐騙財務損失、身份盜用費用損失保險。使用台灣大「Open Possible聯名卡」申辦iPhone 16e新機，到myfone直營門市、網路門市刷「Open Possible聯名卡」購機、買配件最高享2%現金回饋，電信費最高享3.5%現金回饋。