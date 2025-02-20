國際名廚江振誠再登場 新火鍋品牌Bon Broth進駐獅城

國際名廚江振誠（Andre Chiang）雖宣告於2024年底自RAW引退，但僅限退出第一線工作，仍活躍於餐飲界。他與新加坡餐飲集團Surrey Hills Holdings合作的全新高端火鍋品牌「Bon Broth」，日前於新加坡Raffles City正式開幕，除了為新加坡帶來全新的火鍋體驗，預計在2025年下半年更將陸續進駐東京、紐約、洛杉磯等城市，與全球頂級火鍋品牌同場較勁。

一如「Bon Broth」的命名正是法文中「好高湯」的意思，「Bon Broth」結合法式牛骨高湯與中式燉湯的概念來打造火鍋高湯。餐廳內設有「高湯吧台」，消費者來這裡吃火鍋，先從挑選湯底開始，可以任選其中兩款高湯試飲，作為後續火鍋盛宴的起點。

根據新加坡《海峽時報（The Straits Times）》報導，「Bon Broth」佔地約60坪，共有40 個座位，包括兩組 14 人圓形吧台區以及舒適的包廂座位。個人獨立鍋有兩種套餐，售價大約分別相當於新台幣2700元與3400元（新加坡幣110元 和 138元）。兩款套餐皆包含多樣的海鮮、肉類與蔬菜，但售價較高的後者將進一步升級至龍蝦、南非鮑魚…等奢華食材。

「Bon Broth」的概念，源自江振誠在澳門永利皇宮頂級川菜食府「川江月（Sichuan Moon）」時，為VIP客人所打造的私房火鍋。隨著口碑漸漸傳開，他決定將這份原本僅限於口耳相傳的極致湯底體驗，用更親民的方式，跟更多消費者分享，於是決定打造全新Shabu Shabu品牌「Bon Broth」。

江振誠對新加坡當地記者表示，許多火鍋店並不重視湯底的品質，甚至僅用昆布加熱水來充數，「大家討論和牛與龍蝦，卻很少真正關注湯底本身。其實，有了好的湯底，就不需要任何沾醬。」

在「Bon Broth」，餐廳不提供任何醬料，而是讓極鮮食材在耗時14至16小時所熬煮出來的湯頭中，交融匯總出最美妙的滋味。店裡所提供的各式特色湯底，包括招牌川味青花椒湯、東南亞風味咖哩叻沙、 台式沙茶鍋、 北海道風味湯底…等，選擇相當多元。