百貨加入應援經典賽挺台灣 SOGO推持票根送300元折價券

3月14日白色情人節將上映的電影《命中註定那頭鵝》，男女主角詹懷雲、林奕嵐和導演楊宥瑜、監製陳郁佳昨（19日）在台北霞海城隍廟舉辦「月老來點企鵝譜」活動，帶領粉絲拜拜祈福，希望透過牽紅線威力十足的月老加持，讓大家可以像林奕嵐飾演的女主角「月鵝」一樣，找到自己命中註定的那個人。

2025-02-20 15:38