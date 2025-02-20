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百貨加入應援經典賽挺台灣 SOGO推持票根送300元折價券
延續2024世界棒球12強賽台灣奪冠的感動，2025 WBC世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將於2月21日至25日在台北大巨蛋開打，地主中華隊將迎戰尼加拉瓜、西班牙、南非，全力爭奪前進正賽門票。除了球迷，百貨也加入應援行列，一起Team Taiwan挺台灣。
遠東SOGO於2月21日至2月23日推出只要是SOGO App會員出示世界棒球經典賽資格賽票根，即可兌換100元大巨蛋電子折價券＋200元SOGO台北店電子折價券，每日各限量1000份。
京站則推出只要是中華隊於賽程獲勝隔日，Q卡友單筆消費滿3,000元，即可獲得點Q點100點，每日每人每卡限贈1次。館內品牌NEW ERA為2025 WBCQ資格賽推出「NEW ERA X 2025 WBCQ系列」帽款，不只有CHINESE TAIPEI CT帽，還有資格賽對戰球隊的國家隊專屬帽款，讓球迷戴上國家隊帽款，一起進場挺台灣。
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