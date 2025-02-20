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大S舊愛周渝民出席精品活動 談及往事53字低調回應了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
周渝民。記者釋俊哲／攝影
周渝民。記者釋俊哲／攝影

大S日前不幸因病離世，引起大眾追思不斷。與其有段重要關係的周渝民今日出席精品活動，當被問及與大S過往時，周渝民則是以簡短53字、低調回應。

綽號「仔仔」的周渝民與大S一度曾大方認愛，兩人姐弟戀一時傳為佳話，唯兩人相處兩年後分手，此後各自人生各有經歷；「仔仔」周渝民與另一半結婚於2015年至今，而大S在結束第一段婚姻後，與具俊曄久別20重逢的再聚首更成羨煞眾人的甜蜜熱議，然大S日前因病意外離世，更讓不少粉絲傷心難過。

今日周渝民出席義大利精品Loro Piana快閃店活動時，當被問到有沒有關心小S徐熙娣時，周渝民則回應，「我當然也有情緒，但如果要在媒體上再去講這件事，發表太多的言論，這對我來講很痛苦，請大家好好把重點放在該關心的人身上。」

周渝民今日出席精品活動。記者釋俊哲／攝影
周渝民今日出席精品活動。記者釋俊哲／攝影

周渝民 大S 婚姻 快閃 義大利

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