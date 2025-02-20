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新竹 SOGO 日本展甜點大集合！草莓泡芙、昭和布丁搶攻味蕾

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹SOGO春季日本展即日起至3月3日開催，集結42家名店。業者／提供
新竹SOGO春季日本展即日起至3月3日開催，集結42家名店。業者／提供

不必遠赴日本人擠人，就近可輕鬆享受濃厚日本風情。新竹SOGO即日起至3月3日(一)舉辦春季日本展，集結42家名店，網羅日式人氣甜點、知名伴手禮、日本職人工藝品展售。活動期間還有天天消費禮、來店禮，讓民眾以最短距離、最實惠價格，一站式體驗道地日本文化。

新竹SOGO表示，今年首度來到新竹參展5家品牌，有春季必吃日式甜點「幸福烘焙泡芙」，弗黑滋草莓三兄弟泡芙，使用當令新鮮草莓與鮮奶油，酸甜比例完美，甜而不膩，大人小孩都愛不釋口；「金心珈琲」招牌名物焦糖脆脆昭和布丁，滑嫩細緻的布丁加上脆口焦糖，口感層次豐富令人驚豔；「圓味壽司」各式經典日式花壽司、握壽司、豆皮壽司，多樣選擇還能任意搭配組合套餐。

北海道老字號品牌「板垣鞄皮包」精選天然植物萃取丹寧浸潤皮革，打造光澤細膩、耐用度極高的皮革包款，隨著時間使用更能展現獨特紋理與色澤；1955年於東京開業的「大淵銀器製造所」，帶來日本職人精雕細琢的金銀工藝品，販售鐵壺、銀壺等精美茶器，展現日本傳統工藝的精湛技術與藝術魅力。

大啖美食之餘，業者在週末期間準備精彩活動，有清大ACG蔓延社與光畫社帶來熱血沸騰的御宅藝表演，音樂結合應援手燈舞蹈，以光軌勾勒出力與美的動感畫面；近年來追星文化正夯，特別邀請超人氣地下偶像，舉辦拼盤演唱派對，可愛唱跳和近距離互動，粉絲們千萬不要錯過。

除了現代流行活動外，傳統表演亦是本次日本展一大亮點，「萌 新日本舞踊」將演繹優雅動人的日本舞，以曼妙舞姿詮釋歌詞中的喜怒哀樂，展現細膩的肢體語言；還有日式團子串串樂比賽、經典動漫主題歌曲猜歌大賽，適合全家大小同樂，感受濃濃日式風情。

逛好逛滿再享SOGO會員獨享消費禮，活動期間SOGO APP會員於日本展單筆消費滿2,000元以上就送百元日本展十足抵用券、日式果凍、日式綠茶包等不同好禮；單筆滿1萬5,000元送P&G立體洗衣果凍膠囊，多重優惠享不停。想念日本，不妨就近逛新竹SOGO日本展，一次滿足視覺、味覺與購物樂趣。

「幸福烘焙泡芙」季節限定弗黑滋草莓三兄弟泡芙售價80元。業者／提供
「幸福烘焙泡芙」季節限定弗黑滋草莓三兄弟泡芙售價80元。業者／提供
「金心珈琲」推出滑嫩細緻的布丁，全品項買九送一。業者／提供
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SOGO 日本 消費

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