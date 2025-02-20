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要買嗎？iPhone 16e明起預購、月底開賣 5大亮點一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 16e支援Apple Intelligence而打造，為解鎖精彩的全新功能做好準備。圖／蘋果提供
iPhone 16e支援Apple Intelligence而打造，為解鎖精彩的全新功能做好準備。圖／蘋果提供

蘋果凌晨宣布推出的iPhone 16e，相信又讓許多還在猶豫要不要為了Apple Intelligence換機，或是想要跳槽換系統的民眾心癢央。iPhone 16e這次跳脫原本SE系列的產品定位，直接加入成為iPhone 16系列的新成員，以下5大值得你換機的亮點給你參考。

全新設計與螢幕

不再是SE系列的小螢幕取向，而是採用與iPhone 16同樣大小的6.1 吋Super Retina XDR OLED顯示器，取消了傳統Home 鍵設計，宣告全面進入Face ID，除了提供更大的螢幕顯示範圍，使用上也更具有安全性與便利性。

強大效能與新C1晶片

iPhone 16e竟然也是搭載與iPhone 16同級的A18晶片，雖然少了1核，但4核心GPU依舊能提供出色的圖形處理效能，支援圖形密集型 3A 遊戲，並透過硬體加速光線追蹤技術呈現更逼真的光影與反射效果。而且，首度加入了全新自家設計的C1行動數據晶片，不只提供高速且穩定的5G行動網路連線，同時也更節能，續航力比iPhone 16還長。

支援Apple Intelligence

使用A18晶片最大優勢還有可支援使用Apple Intelligence，超好用的照片的「清除」功能、Genmoji、書寫工具，還有全新的Siri都能大幅升級日常使用體驗，讓用戶們在稍晚繁體中文開通後就能用最實惠的價格享受AI體驗。

有「動作」按鈕

iPhone 16e也擁有可自訂功能的「動作」按鈕，使用者可快速啟動相機、手電筒或語音備忘錄等功能，提升操作便利性。更棒的是，動作按鈕之後也可以解鎖全新的「視覺智慧體驗」，延伸Apple Intelligence技術，幫助使用者了解所有眼前看到的物件、資訊、地點等，或串連ChatGPT解決更多問題。

改用USB-C連接埠

除了提升充電與資料傳輸速度，讓使用者只要帶同一條充電線就可以用來替iPhone、Mac、iPad、AirPods等其他裝置充電，出門使用更方便。

不過，iPhone 16e也是捨棄了一些原本的好用功能，像是相機鏡頭還是維持1顆，也少了用過回不去的MagSafe。相機系統這次雖然少了廣角鏡頭，但蘋果還是幫iPhone 16e升級了全新的二合一相機系統，4800萬像素融合相機透過運算攝影技術的幫忙，同樣可讓使用者拍出平衡光線與細節的絕美影像，整合2倍望遠光學變焦、夜間模式和人像模式，依舊擁有構圖彈性，前置相機也有好用的自動對焦功能。

iPhone 16e提供白色與黑色2款外觀，儲存容量選項則有128GB、256GB和512GB，建議售價21,900元起。台灣時間2月21日晚間9點開始預購，2月28日開始供貨。

iPhone 16e採用USB-C連接埠。圖／蘋果提供
iPhone 16e採用USB-C連接埠。圖／蘋果提供
A18晶片為《無限暖暖》等次世代手機遊戲，提供了更快、更流暢的效能以及令人驚豔的圖形表現。圖／蘋果提供
A18晶片為《無限暖暖》等次世代手機遊戲，提供了更快、更流暢的效能以及令人驚豔的圖形表現。圖／蘋果提供
iPhone 16e擁有6.1吋顯示器、4800萬像素二合一相機系統。圖／蘋果提供
iPhone 16e擁有6.1吋顯示器、4800萬像素二合一相機系統。圖／蘋果提供
透過iPhone 16e上的「動作」按鈕，使用者可自訂常用功能，也可以利用視覺智慧認識周遭的物件或地點。圖／蘋果提供
透過iPhone 16e上的「動作」按鈕，使用者可自訂常用功能，也可以利用視覺智慧認識周遭的物件或地點。圖／蘋果提供

Intelligence 使用者

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