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iPhone 16e亮相 遠傳2月28日開賣 搭資費、買空機都優惠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
蘋果線上新品發佈會上公布了iPhone 16系列新成員iPhone 16e。（取自蘋果官網）
蘋果線上新品發佈會上公布了iPhone 16系列新成員iPhone 16e。（取自蘋果官網）

2025年Apple首發新機，高性價比iPhone 16e正式發表，預計將推出 128G、256GB及512GB三種容量，入門級機型讓果粉輕鬆體驗Apple Intelligence魅力；遠傳（4904）宣布同步Apple官網，於2月28日正式開賣，20日11時起推出「最心動iPhone機款限時調查」，只需填寫線上問券，選出最心動的iPhone機款，就有機會獲得最新AirPods 4。

iPhone 16e的外觀設計迎來重大升級，硬體規格全面超越 SE 造型，配備6.1吋超Retina XDR OLED全螢幕，正面以超瓷晶盾保護堅固耐用，防潑、抗水又防塵。同時取消傳統 Home 鍵，改用Face ID 臉部辨識技術搭載A18 仿生晶片、提供強大效能並支援Apple Intelligence功能，讓 Siri、照片管理、翻譯等應用更智慧、更快速。

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後置單顆4,800萬像素融合相機，支援1倍和2倍光學變焦，滿足日常拍攝需求，前置相機則為1,200萬像素適合自拍和視訊通話，全新的相機系統讓用戶在各種環境下都能拍攝出色的照片和影片。

iPhone 16e共推出黑色、白色兩種經典配色，採用鋁金屬邊框加上玻璃背蓋，另外這次整合了首款 Apple 設計的5G晶片C1，能源效率非凡，再搭配 iOS，為 iPhone 16e 帶來最長可達26小時影片播放時間，不論是收發訊息、瀏覽網頁、追劇看電影，使用時間比iPhone SE系列多更多。

遠傳表示，iPhone 16e不僅重大升級，價格也相當親民，除硬體規格上提升超有感，並同樣支援Apple Intelligence功能，讓使用者能以實惠價格享受到旗艦般的智慧生活體驗，高性價比預計將會再掀起一波換機大熱潮，進一步帶動5G需求。

為替開賣提前暖身，遠傳推出「最心動iPhone機款限時調查」，從20日上午11:00起，不限遠傳用戶，只需線上回答目前最心動的iPhone機款/顏色，即可參加抽獎活動，有機會帶走最新AirPods 4，每個門號限參加1次，中獎名單將於2月27日公布於遠傳官網。遠傳強調將推出豐富超值資費方案及空機優惠，不論搭配資費或入手空機，絕對讓果粉們滿意。

Apple iPhone iPhone 16 遠傳

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