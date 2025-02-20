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詹懷雲、林奕嵐月老廟初體驗 帶粉絲拜拜尋找《命中註定那頭鵝》

聯合新聞網／ 聯合數位文創
3月14日白色情人節將上映的電影《命中註定那頭鵝》，男女主角詹懷雲、林奕嵐共同出席祈福活動。圖＼台北双喜電影提供
3月14日白色情人節將上映的電影《命中註定那頭鵝》，男女主角詹懷雲、林奕嵐共同出席祈福活動。圖＼台北双喜電影提供

3月14日白色情人節將上映的電影《命中註定那頭鵝》，男女主角詹懷雲、林奕嵐和導演楊宥瑜、監製陳郁佳昨（19日）在台北霞海城隍廟舉辦「月老來點企鵝譜」活動，帶領粉絲拜拜祈福，希望透過牽紅線威力十足的月老加持，讓大家可以像林奕嵐飾演的女主角「月鵝」一樣，找到自己命中註定的那個人。

《命中註定那頭鵝》由新銳導演楊宥瑜自編自導，破億票房電影《孤味》團隊「彼此影業」製作、聯合數位文創共同出品。以奇幻可愛的風格，探討愛情究竟是命中註定還是需要勇敢追求的議題。楊宥瑜導演本身是「阿德利企鵝」的鐵粉，她在電影中打造的愛情觀就跟「阿德利企鵝」一樣，「認定彼此就期盼是一生一世」相當浪漫；她也鼓勵大家勇於追求自己想要的愛情。

林奕嵐飾演的女主角「月鵝」，在片中是「阿德利企鵝」的頭號粉絲，某天遇到「命中註定的那頭鵝」詹懷雲，大膽真心告白。林奕嵐和詹懷雲帶著10位幸運粉絲來到城隍廟拜月老，在供桌前虔誠拜拜，分享告白小撇步、鼓勵害怕追求愛情的朋友打開心房，最後一起把心目中的理想型，掛到特別設計的許願樹上。電影公司也準備了幸福大禮包給這10位粉絲，裡頭有巧克力、沐浴乳、身體乳，還有一個剛拜拜過完香爐的求愛御守，鼓勵大家「敢愛敢告白」。

男女主角詹懷雲、林奕嵐帶粉絲一起拜月老，鼓勵大家敢愛敢告白。圖＼台北双喜電影提供
男女主角詹懷雲、林奕嵐帶粉絲一起拜月老，鼓勵大家敢愛敢告白。圖＼台北双喜電影提供

《命中註定那頭鵝》林奕嵐、詹懷雲、納豆（林郁智）、陽靚、劉韋辰、陳華、段鈞豪、方志友共同演出，講述了身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝，夢想前往南極研究企鵝，並相信愛情的純粹如同企鵝的婚姻價值。某天，她在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，這位看似冷酷自適的大男孩，帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。隨著兩人關係的發展，月鵝開始在愛情與夢想之間掙扎，面臨出國留學與守護愛情的兩難選擇。

此外，如果你沒有足夠的勇氣，這一回讓詹懷雲、林奕嵐給你，趕快投稿到《命中註定那頭鵝》的告白信箱，就有機會讓兩位男女主角在26日晚上9點，透過IG直播幫你告白，詳情可至「台北双喜電影」FB粉專和IG查詢。

企鵝 告白 愛情

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