北橫櫻花季周末登場 交通動線一次看不塞車

桃園北橫沿線已進入一年一度、不容錯過的賞櫻時序，下巴陵至上巴陵沿路多種櫻花陸續盛開，預計花期至3月中，而櫻花季活動於2月22日起至3月20日止，大溪警分局提醒，恩愛農場周邊將有道路管制，民眾務必注意。

每逢春天，正是賞櫻季節，北橫共有拉拉山遊客中心昭和櫻花、詩朗櫻花步道、楓葉古的八重櫻、中巴陵櫻木花道、羅馬公路山櫻花、角板山行館山櫻花以及嶺鎮櫻花王昭和櫻，還有神木路光明農場的昭和櫻、東眼山櫻花大道，最後是熱門賞櫻勝地恩愛農場的富士櫻、千島櫻。

今年除了恩愛農場櫻花較晚開，預計28日後才盛開外，其餘各地最佳賞櫻期為即日起至3月中，想賞櫻的民眾千萬不要錯過。

2025北橫櫻花季活動於22日起至3月20日止，因大溪警分局轄內鄰近角板山公園、羅浮溫泉、拉拉山風景區、石門水庫等遊覽名勝景點及市集小吃，可選購復興區橘子、香菇、木耳等眾多特產及品嘗部落特色美食，預計將吸引眾多遊客前來，大溪分局特別規劃交通疏導措施讓遊客有良好的旅遊品質，警方交通管制措施規畫。

一、遊客車輛自中心路進入恩愛農場，依原線駛離（單向管制）。

二、管制遊客車輛自恩愛農場離場時整點放行（視車流機動放行），減少中心路雙向車，會車停等致車流回堵。

三、對於其他民宿或露營遊客欲進出中心路（往恩愛農場）車輛，也由管制人員機動管制、通報放行。

大溪警呼籲，北橫櫻花季期間出遊車潮與人潮眾多，山區道路狹窄停車位有限，為增進旅遊品質避免塞車，請遊客多利用大眾運輸或接駁車，務必配合警方指揮。