掌握流量密碼 7-ELEVEN 化身最潮 MBTI 消費補給站

統一超（2912）旗下7-ELEVEN掌握流量密碼，鎖定時下年輕人嚐鮮經濟與零食M型化現象，於228連假祭出「MBTI人格」消費生活提案，整合食品、飲品、自助熟食等超過七大類別商品結構，為歡聚型E人以及注重自我享樂的I人推出多樣化的放假提案。統一超表示，話題性商品自去年推出以來已帶動業績成長逾一成。

據7-ELEVEN內部觀察，近年社群互動帶動主流消費趨勢，尤其許多零食玩創意，翻玩包裝同時也與不同品牌合作開發放大版包裝跟精緻縮小包裝，帶動食品M型化討論現象，皆成功帶動話題聲量翻倍。7-ELEVEN線上線下整合相關話題商品，陸續販售巨大啤酒瓶爆米花、放大版泡麵、鈔票魷魚絲、抽取式面紙棉花糖以及各式迷你包裝等豐富商品，去年至今已帶動業績成長逾一成，今年更結合時下最夯的MBTI人格測驗推薦最適合的商品選擇，滿足全客層的消費需求。

7-ELEVEN鎖定2023年起便鎖定「微型商機」開發「mini to go」小零食結構，整合人氣肖像、下酒零嘴等開發逾30多樣豐富零食選擇，其中最受歡迎的迷你隨手包經典零食，比起一般包裝輕量約50%，不沾手隨拆即享用的特性在校園、辦公與交轉運輸型商圈特別受到青睞，尤其放置於櫃檯陳列專區結合消費加價購增加併買率，隨時享受輕鬆買，平均每月可帶動相關類別業績成長一成，即日起再推出全新「話匣子Mini Hoops」系列新品，嘴饞想吃無負擔。

國際精品專櫃即日起至3月18日推出「各國7-ELEVEN進口夯品博覽會」指定商品買2送1，包含「Bourbon 北日本蝴蝶巧克力風味餅乾」、「馬來西亞SuperRing東方芝士圈」、「泰國AMPLA調味魚乾（黑胡椒味/辣味）」，另祭出當筆消費加價購享2件99元的「韓味覺香辣雪蟹海鮮麵」，蒐羅超過7國糖果零食，I人專屬獨享隨時買回家享受美味。

此外，7-ELEVEN限定2千店販售的超人氣小金磚熱壓土司，全新「奶茶卡士達」口味，黑糖麻糬搭配特調錫蘭奶茶內餡帶來罪惡又甜蜜的幸福滋味，搭配飲料組合餐活動只要75元，現點現壓酥脆土司最適合I人下午茶獨享；門市預購則是獨家推出「魚刺人雞蛋糕迷你鬆酥餅」，台中雞蛋糕名店首度推出迷你鬆酥餅零食，把烤玉米變成涮嘴零食的「炳叔不用啃烤玉米粒」。

放大美食絕對成為派對吸睛焦點！7-ELEVEN推薦首選「尚野家OPEN!鱈魚風味燒」，超大面額紙鈔設計搭配OPEN將限定造型，古早味零嘴送禮聚會皆合適；門市預購同樣推薦必敗聯名趣味零食，據內部資料顯示，搞怪趣味包裝或特殊口味零食可帶動相關商品銷售成長一至兩成。E人聚會最適合創意零食，超商通路獨家推出「星球工坊x立頓奶茶爆米花」酥脆星球爆米花遇上經典立頓奶茶，奶茶控必吃款，更等比放大為經典的立頓奶茶包裝；還有「聖保羅鈔票千層北海道蛋糕」超狂2千元大鈔造型，打卡分享還能把財源廣進吃進肚子裡！

此外，連假期間7-ELEVEN也提供E人歡聚現烤小點和熱食商品優惠，即日起至3月4日「哈燒專櫃」全品項任選第2件9折優惠，共有超過10款熱食小點，推薦人氣商品雞排、熱狗、串燒，24小時販售讓夜貓族也能隨時吃到現烤熱騰騰美味。