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世界百大咖啡館名單出爐 Rufous第85台灣唯一入榜

中央社／ 馬德里19日綜合外電報報導
首屆世界百大咖啡館評選結果公布，Rufous Coffee Roasters為台灣唯一入榜的咖啡館。圖/取自Rufous Coffee Roasters官網
首屆世界百大咖啡館評選結果公布，Rufous Coffee Roasters為台灣唯一入榜的咖啡館。圖/取自Rufous Coffee Roasters官網

首屆世界百大咖啡館評選結果17日在西班牙馬德里2025年咖啡展公布，Rufous Coffee Roasters為台灣唯一入榜的咖啡館，獲得第85名。

排名是根據公眾投票與專家評審團的評分綜合決定，評審依據多項標準對咖啡館進行評估，包括咖啡品質、咖啡師專業知識、消費服務、創新、環境氛圍、永續發展性、糕點品質和穩定性。

Rufous Coffee Roasters也曾獲知名旅遊網站Big 7Travel評選為「2019亞洲最棒的50家咖啡館」。

以下為世界百大咖啡館前十名，依序是澳洲雪梨的Toby’s Estate Coffee Roasters、美國阿肯色州的OnyxCoffee LAB、奧地利維也納的Gota Coffee Experts、澳洲墨爾本的Proud Mary Coffee、挪威奧斯陸的TimWendelboe、新加坡的Apartment Coffee、法國巴黎的Kawa、澳洲布里斯本的Coffee Anthology、馬來西亞八打靈再也市的Story of Ono、哥倫比亞波哥大的Tropicalia Coffee。

咖啡館 澳洲 馬德里

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