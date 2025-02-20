星巴克賞櫻門市推薦！STARBUCKS X Hello Kitty賀回歸
春日櫻花正盛開，星巴克不少門市也是賞櫻景點，可以邊喝咖啡，邊品嘗春天的浪漫。而超人氣的星巴克STARBUCKS X Hello Kitty聯名商品同步回歸，消費滿額還有贈禮。
憑著三色櫻街景家喻戶曉的星巴克林口文化三門市，目前櫻花正盛放，繽紛的美景吸引許多顧客拍照留念。建議可從星巴克林口文化三門市順遊至林口中山門市，除了附近街道盛開櫻花之外，這間門市融合櫻花樹元素的設計，採用高挑的天花板以三座高低層次相間的造型垂管，打造出有如在櫻花樹下的體驗。
星巴克位於陽明山上的草山門市，戶外區櫻花也盛開，在美式風格的白色木造建築門市與戶外綠茵草地的襯托下，構成一幅閒適的春日美景。
不僅如此，林口中山門市略微抬高的屋基、層疊黑色琉璃屋瓦的屋頂，及整體運用與自然相互融合的木材、大地色彩等淡雅樸實的色系，呈現出內斂典雅的日式風格建築，更能讓顧客在此感受獨特雅致的春天風情，在戶外街道更可感受到櫻花氛圍。
迎接春櫻紛飛的季節，星巴克將外帶杯款換上櫻花紛飛的視覺設計，即日起點購大杯/特大杯冰熱飲品即可獲得限定春季外帶杯款，讓外帶杯也有滿滿的櫻花氛圍。
此外，值此浪漫的季節，不妨一起迎接好評回歸的星巴克STARBUCKS X Hello Kitty聯名商品，包括熱賣杯款和穿著星巴克綠色圍裙Hello Kitty，並同步推出4款超萌的杯緣子盲盒收藏品，這些盲盒上有Hello Kitty和她最親愛的朋友Tiny Chum所組成的杯緣子，為星迷們帶來驚喜。
即日起，單筆消費滿1,350元即可獲得Hello Kitty杯緣子乙個，或單筆消費250元，即可以280元加購乙個。
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