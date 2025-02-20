全新iPhone 16e發表！搭A18晶片 21,900元起入手Apple Intelligence強大功能

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新的iPhone 16e是iPhone 16家族中最實惠的成員。圖／蘋果提供
全新的iPhone 16e是iPhone 16家族中最實惠的成員。圖／蘋果提供

相隔3年，蘋果終於再推出平價版新iPhone，這次命名方式也不一樣，改叫做「iPhone 16e」，直接加入成為iPhone 16系列的新成員，與iPhone 16一樣使用A18晶片，這也代表了同樣可以擁有Apple Intelligence的各項AI功能，成為最實惠的AI手機新選擇。

有點意外的是只提供白色與黑色2款外觀，儲存容量選項則有128GB、256GB和512GB，建議售價21,900元起。很快就會在台灣時間2月21日晚間9點開始預購，2月28日開始供貨。

iPhone 16e擁有6.1吋Super Retina XDR顯示器，維持瀏海設計，使用Face ID，配備USB-C連接埠，支援無線充電但沒有MagSafe設計。另外一個特色則是配備了「動作」按鈕，除了可以讓使用者依照使用習慣自行設定、快速取用多種功能，之後也可以透過它也解鎖全新的「視覺智慧體驗」，延伸Apple Intelligence技術，幫助使用者瞭解物品與地點，等於是也兼具了原本iPhone 16系列機種「相機控制」按鍵的部分功能。

在相機規格上，iPhone 16e則是配備了全新的二合一相機系統，雖然只有4800萬像素融合相機單鏡頭，但透過運算攝影技術，同樣可讓使用者拍出平衡光線與細節的絕美影像，並整合2倍望遠光學變焦，擁有更多構圖彈性。

整體來說，iPhone 16e最吸引人的部分就是可以用更親切的價格入手使用Apple Intelligence的豐富功能，不過Apple Intelligence目前僅提供澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非、英國和美國的在地化英文版本。法文、德文、義大利文、葡萄牙文 (巴西)、西班牙文、日文、韓文、中文 (簡體)、英文 (新加坡) 和英文 (印度) 等其他語言版本將於4月推出，慣用繁體中文的用戶得再等等。

使用者可以創造自己獨特的Genmoji，以更有趣好玩的方式和親朋好友聊天。圖／蘋果提供
使用者可以創造自己獨特的Genmoji，以更有趣好玩的方式和親朋好友聊天。圖／蘋果提供
iPhone 16e也採用USB-C連接埠。圖／蘋果提供
iPhone 16e也採用USB-C連接埠。圖／蘋果提供
透過iPhone 16e上的「動作」按鈕，使用者也可以利用視覺智慧認識周遭的物件或地點。圖／蘋果提供
透過iPhone 16e上的「動作」按鈕，使用者也可以利用視覺智慧認識周遭的物件或地點。圖／蘋果提供
iPhone 16e擁有6.1吋顯示器、4800萬像素二合一相機系統，以及美觀又耐用的設計。圖／蘋果提供
iPhone 16e擁有6.1吋顯示器、4800萬像素二合一相機系統，以及美觀又耐用的設計。圖／蘋果提供

Intelligence 使用者 英文

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