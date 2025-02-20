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有行旅／黃石x大堤頓公園深度遊

聯合報／ 本報訊

入住國家公園，不僅一房難求，連續入住更是難上加難，但這才是深度遊覽國家公園的最佳方式！有行旅安排旅人六連泊美國黃石國家公園與大堤頓國家公園。

黃石國家公園是全球第一座國家公園，擁有豐富的地質生態；知名景點老忠實間歇泉、牽牛花池和黃石峽谷，皆是一生不可錯過的壯麗奇觀。大堤頓國家公園則以湖光山色與鏡湖倒影為其特色，將探訪堤頓山脈、河、傑克遜湖和珍妃湖。

有行旅《黃石x大堤頓 國家公園絕美深度遊》11天8夜旅程，6月13日至6月23日成行。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/WA9r9L

美國 黃石國家公園

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