日立冷氣「凍結洗淨3.0+」再升級 風扇、室外機都能清

日立冷氣2025年度新品亮相，搭載最新「凍結洗淨3.0+」，引進日本獨家技術，升級3大空調科技，包括凍結洗淨升級室外機行程、業界唯一「風扇自動清」，以及365智能防霉主動推播防霉提醒；同步推出業界唯一搭載凍結洗淨功能的AI超變頻除濕機，從內到外全方位升級，為消費者帶來潔淨空氣新體驗。

今年再度由張鈞甯擔任日立冷氣品牌代言人，出席記者會時分享，「今年冬天非常冷，日立變頻冷暖系列讓我可以在家享受舒適溫暖的環境，而年前大掃除時，AI超變頻除濕機的清淨功能，也守護了我的過敏體質，讓我擁有更好的生活品質。」

空調大約80～90%的電力消耗來自室外機運行，因此室外機的洗淨同樣重要，日立冷氣最新「凍結洗淨3.0+」科技以高溫加熱融化、軟化室內外機體內部的頑強油漬與污垢，加強後續凍結洗淨行程的洗淨力，使潔淨效果更加顯著。搭配日本獨家技術的風扇自動清功能，於高溫融油後，進行風扇自動清，將風扇的灰塵與污垢一起洗去。經7年實驗測試，風扇風量上升16%，更可省電節能7%。

另外，日立冷氣也推出全新AI超變頻除濕機，專為台灣潮濕氣候與對應空氣品質設計，超頻運轉除濕力提升120%，調節變頻壓機轉速極靜除濕，可節能60%。除了搭載業界唯一的凍結洗淨科技，還有獨家Airion淨氣離子主動去除空氣中的細菌與病毒，經SGS驗證除菌率達99.9%。超頻運轉、4D乾衣、烘鞋暖衣、柔感前吹4項特仕功能更可對應多元使用情境，還可以透過雲端智慧控App遠端控制，隨時掌握呼吸健康。