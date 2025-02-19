好市多「好多金」月底歸零 會員瘋搶加熱熱食、秋冬服飾
美式賣場好市多（Costco）加熱料理區經常推出新菜色很受歡迎，像部隊鍋和酸菜魚都有很高支持度；而近期天氣冷大家愛吃鍋，又辣又香的自煮菜更是熱銷，像川味椒香烤魚和鮭魚砂鍋魚頭等，皆十分受歡迎。此外，因為好多金折抵賣場消費期限只到本月底，不少人用來買美食也撿便宜買秋冬服飾，帶動銷售表現。
好市多熟食料理區的烤雞、烤雞大腿、酪梨雞肉沙拉、泰式海鮮沙拉，還有加熱料理區熟食都是會員逛賣場入手的常見品。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有會員分享，差點忘了好多金這個月底就到期，因餘額還不到不到100，想到賣場買些熟食吃，本來只打算買雞腿就好，看到服飾區特價又買兩件特價衣，同時發現加熱料理區的部隊鍋和酸菜魚都很不錯，也詢問川味椒香烤魚和鮭魚砂鍋魚頭味道如何？
不少網友回應，好市多推的新口味都很不錯，很適合好友餐會時去買，更是不會煮菜人的福音。不少人說很喜歡砂鍋魚頭味道超讚，有人覺得烤魚也不錯，味道不輸現烤；還有人推部隊鍋形容是「萬年不敗」，也有分享酸菜魚再自己加冬粉或是泡麵超好吃。
除了食品外，用好多金買好康品也很多人分享，尤其現在滿多運動品牌冬季衣物特價都很好買，成為會員採購熱區。
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