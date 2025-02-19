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夜市美食免排隊！foodpanda寧夏夜市外帶自取最低7.1折 滿3單再抽扭蛋周邊
夜市美味難以抗拒，但大排長龍實在太掃興。打開foodpanda不只可點到大台北15個知名夜市、近500個熱門攤位，更推出寧夏夜市週五、週六限時外帶自取最低7.1折優惠，讓大家想吃什麼先線上點好，隨到隨取免排隊之外，疊加優惠還比現場點更便宜。
目前寧夏夜市共有40家人氣店家上架foodpanda，不論是內行美食家必訪雙連良鹹湯圓、肉食主義最愛巨厚爆汁Fun Sun G雞排，還是芋頭控必吃的豪華瘋炸流沙芋頭、臭豆腐全饗宴李掌伯麻辣臭豆腐、老饕激推月氏激蛋蔥油餅，所有人氣小吃一次滿足，除了可享平台訂餐獨家7.9折優惠外，輸入「寧夏免排隊」還可再領自取專屬優惠券，每單滿119元，可再享9折優惠，等於最高可享7.1折，輕鬆先訂後取，逛夜市更輕鬆。
最近計劃前往寧夏夜市的民眾，也不要錯過foodpanda首次進駐擺攤玩遊戲的機會，即日起至3月8日，連續4週，每週五及週六18:00～23:00，前往自取餐點的消費者都能來扭蛋試手氣。只要完成3張訂單，就能獲得1枚扭蛋代幣，且中獎機率百分百，扭蛋獎品包含蛇年開運內褲、蛇年開運錢母、foodpanda周邊商品等多樣實用又有趣的好物等你來抽。
另外，迎接「222貓之日」，foodpanda也推出寵物商品優惠，2月20日至2月23日，訂購生鮮雜貨指定店家，輸入優惠碼「二補釋手」滿799元享8.2折，最高折抵150元；2月22日當天，訂購生鮮雜貨指定店家寵物公園、東森寵物，輸入優惠碼「咪咪貓貓」，滿999元享7.9折，最高現折220元，每人限用1次，數量有限兌完為止，罐罐、貓砂趁優惠買起來。
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