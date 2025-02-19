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I人不落單！FRIDAYS發起共享餐桌 限期推出墨西哥料理

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「酥炸嫩雞塔可」起司搭配獨特的墨西哥番茄辣醬，打造最意想不到「辛」關係。圖／開展餐飲集團提供
「酥炸嫩雞塔可」起司搭配獨特的墨西哥番茄辣醬，打造最意想不到「辛」關係。圖／開展餐飲集團提供

美式餐廳品牌TGI FRIDAYS宣布即日起至4月14日，推出春季全新菜單「愛上墨生人」，搶搭時下年輕世代最新的「吃飯交友概念」，帶來配色豐富、種類多元的墨式玉米脆餅、塔可餅及鮮蝦彩瓜沙拉等適合分享、也可獨佔的餐食選擇。為打破「墨生關係」，TGI FRIDAYS同步發起共享餐桌計劃，即日起將不定期於TGI FRIDAYS官方社群開放報名，只要填選表單選擇用餐分店，滿指定人數即成團，讓I人不落單，在美食相伴下，展開意想不到的驚喜旅程。

TGI FRIDAYS「愛上墨生人」一口氣推出五種類型、六道餐點，各自對應不同關係。「經典墨式玉米脆餅」層層疊起，上方豪氣鋪滿香料肉末、玉米、黑豆、鱷梨醬等食材，是代表「百搭」關係的最佳開胃菜。「酥炸嫩雞塔可」與「滋滋熔岩雞」，各自選用不同種類的起司，搭配獨特的墨西哥番茄辣醬，入口嗆辣，淋上萊姆汁又清爽，代表最意想不到的「辛」關係。

此外，TGI FRIDAYS也順應現代人注重飲食均衡、關注健康與環境正向發展的趨勢，大幅增加蔬菜比例，除了「鮮蝦彩瓜沙拉」，還有首次亮相的墨西哥碗「AMIGO來一盤」系列，香氣四溢的茉莉香米飯上搭配培根、烤玉米、黑豆、番茄，再撒上青蔥與萊姆角，口感豐富卻不複雜，搭配嫩烤鱸魚或迷迭香雞腿也不搶戲，巧妙詮釋各自獨立卻又能恰好融合的「完美」關係。

根據調查，出生在1981年至2010年之間的MZ世代，是現代社會的主力消費族群，重視體驗與當下感受，進而衍伸出新興交友型態，拋棄冷冰冰的交友軟體與制式應酬場合，喜歡用一頓飯的時間，讓陌生人不再「墨生」。長期關注消費動態的TGI FRIDAYS瞄準潛在商機，以最拿手的墨西哥菜式為主體，進而大膽挑戰社會關係，鼓勵消費者在滿足胃袋之餘，同時兼顧心靈滿足。

即日起至4月14日活動期間至全台TGI FRIDAYS用餐，點購「愛上墨生人」系列新餐點，即可與餐廳夥伴挑戰「墨氣翻牌配對」，選中相同餐點圖卡即可免費獲得指定料理。

首次亮相的墨西哥碗系列，茉莉香米飯上搭配多重食材，可選擇搭配嫩烤鱸魚或迷迭香雞腿。圖／開展餐飲集團提供
首次亮相的墨西哥碗系列，茉莉香米飯上搭配多重食材，可選擇搭配嫩烤鱸魚或迷迭香雞腿。圖／開展餐飲集團提供
「鮮蝦彩瓜沙拉」大幅增加蔬菜比例。圖／開展餐飲集團提供
「鮮蝦彩瓜沙拉」大幅增加蔬菜比例。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS期間限定春季菜單「愛上墨生人」即日起開賣，帶來配色豐富、種類多元的墨西哥料理。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS期間限定春季菜單「愛上墨生人」即日起開賣，帶來配色豐富、種類多元的墨西哥料理。圖／開展餐飲集團提供

墨西哥 關係 餐廳

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