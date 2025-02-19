萊爾富率先引進超商DIY果昔機！開賣「果C果昔」飲品 「這兩間門市」搶先體驗

台灣不僅有「水果王國」的美譽，更有「手搖飲王國」的封號。萊爾富看好健康蔬果飲品市場趨勢，即日起率先各大超商，分別於「北市湖鑽店」與「松山民生東店」引進可讓消費者自行DIY體驗的果昔機，推出全新便利、健康飲品「果C果昔」新服務體驗，主打鮮切蔬果、杯杯現打的果昔飲品，更一次推出「莓完莓了」、「蘋果藍莓」、「鳳梨芭樂」、「綠の拿鐵」4種口味，即日起到萊爾富指定門市購買「果C果昔」系列產品，即享單杯嘗鮮價59元（原價79元）。

萊爾富為維持穩定的商品品質與口味，除了以台灣一年四季穩定量產的代表性水果－鳳梨、芭樂、香蕉當基底之外，也會依照季節、各店需求量，選用並引進來自世界各地消費者喜愛的水果或蔬果商品，延伸製成果昔相關產品與口味，像是草莓、藍莓等，同時由萊爾富配合的廠商，預先將新鮮蔬果鮮切冷凍後裝袋，送達至指定販售門市的架凍櫃冰存，消費者可在「果C果昔」指定販售門市的架凍櫃自由挑選想購買的果昔口味，再到萊爾富櫃台完成結帳、領取果昔專用紙杯，就可到果昔機前自行掃碼、拆開果昔物料包／果糖倒入專用紙杯，待閘門自動開啟後，將預製作的果昔杯放入機器內，等待約90秒，即可快速完成新鮮現打的DIY果昔飲製作流程。

萊爾富在果昔機門市的佈局，主要以熱鬧的精華店點與高來客的門市優先進行裝機；此外，隨著天氣逐漸回溫，萊爾富除了提供全新的「果C果昔」體驗與服務之外，也預計在今年5月底前完成200家果昔機門市的安裝作業，同樣採用消費者DIY模式，希望單日能為門市創造逾百杯的飲品銷量，挹注門市增加近百萬的業績貢獻。

萊爾富目前推出的現打果昔商品「莓完莓了」，以草莓、鳳梨與香蕉為主材料，打造酸甜濃郁的果昔口感；「蘋果藍莓」選用藍莓、蘋果、鳳梨、香蕉；喜愛清爽熱帶風情口感的消費者，可選擇「鳳梨芭樂」，以一年四季產量穩定的鳳梨、芭樂、香蕉為主體；「綠の拿鐵」則選用花椰菜、蘋果、鳳梨與香蕉，打造健康的特調果昔飲品。