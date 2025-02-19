LV Tambour新材質昇華 陶瓷、縞瑪瑙、鉑金款新亮相
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）經典的Tambour系列腕表，迎來全新的Ceramic陶瓷款，以及黃K金配縞瑪瑙、鉑金彩虹兩款限量的Tambour High-End高級腕表。
誕生於2002年的路易威登Tambour腕表，在2023年迎來全新的升級，更為輕薄與精緻的細節，搭配一體化表鍊，並換上La Fabrique du Temps 製表工坊獨家設計的全新微型自動盤機芯，呈現出屬於全新世代的休閒優雅風格。
全新Tambour 陶瓷腕表，以品牌硬箱招牌棕色陶瓷與玫瑰金展現出優雅貴氣，而看似毫不費力的優雅流暢，則是來自於完全重新設計的表殼與表鍊。K金表殼的內部特別覆以陶瓷組件，鼓形表冠也以陶瓷打造。階梯式表盤也採用Tambour經典的代表色棕色，以電鍍與上漆的方式營造立體光影。從表殼朝摺疊扣逐漸變窄的表鍊同樣結合兩種材質，每個鍊節都是符合人體工學的立體弧形，磨砂處理與拋光玫瑰金中央鍊節形成精緻的光影對比，配玫瑰金隱藏式三片式折疊扣。
同時，路易威都推出的兩款限量版High-End高級腕表，則探索高級製中的寶石工藝。一款是搭載縞瑪瑙表盤與番紅花色剛玉的全新黃K金Tambour腕表，另一款則為鑲嵌多色剛玉與紅寶石的鉑金 Tambour 腕表，，這也是Tambour系列首次推出搞瑪瑙表盤的K金表款，分別限量編號發行30只與50只。
鑲嵌縞瑪瑙表盤的Tambour 黃 K 金腕表，是路易威登首次在Tambour系列使用硬石的作品，表圈與時標均裝飾溫暖金黃色澤的長方形切工的橘黃色剛玉，獨特的配色以一款 1911年路易威登「Vuittonite」行李箱為靈感。鉑金彩虹腕表則是Tambour系列首次使用鉑金材質的作品，搭配漸變色彩剛玉與紅寶石表圈和時標，長方形切工剛玉均來自斯里蘭卡與莫三比克，背面還隱藏一枚1.6毫米橘黃色剛玉，是未來路易威登鉑金表款都會擁有的精緻細節。這兩款限量版Tambour腕表均搭載路易威登La Fabrique du Temps製表工坊的LFT023機芯。
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