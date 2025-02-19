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平野紫耀、赤楚衛二... 日韓男星LV新歡 Danube斜背包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
日本男演員赤楚衛二演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @akasoeiji
日本男演員赤楚衛二演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @akasoeiji

隨著路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2025春夏男裝上市，眾多亞洲男星都已在社群媒體上亮相最新的時尚穿搭，其中日本品牌大使平野紫耀（Sho Hirano）、日本演員赤楚衛二（Akaso Eiji）、韓國演員南潤壽與李彩玟、泰國演員納塔瓦特吉羅提昆（Nattawat Jirochtikul）與馬力歐莫瑞爾（Mario Maurer）、台灣歌手婁峻碩、演員曹佑寧、彭千祐、施柏宇、游泳國手王冠閎等眾多眾多亞洲明星名人，都不約而同選用了一款斜背的Danube包。

Danube斜背包是品牌男裝藝術總監「菲董」Pharrell Williams回溯路易威登之典藏設計，並以1980年代的包型設計為創作靈感而推出的設計。這款造型雋永的斜背包，除了迷人得Monogram塗層帆布之外，亦有復古褪色柔軟小牛皮材質可選，其中Monogram塗層帆布款式綴有復古牛皮飾邊和珍珠拉鏈頭，褪色復古柔軟小牛皮款式則特別飾有可拆式的Louis Vuitton標誌金屬吊牌與金屬鎖扣，兩款皆配備可拆式的頂端手柄及肩帶，可隨每日穿搭需求自由變化使用方式，展現日常休閒的街頭隨興感。

泰國男演員納塔瓦特吉羅提昆演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @fourth.ig
泰國男演員納塔瓦特吉羅提昆演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @fourth.ig
Danube塗層帆布Monogram斜背包，73,000元。圖／路易威登提供
Danube塗層帆布Monogram斜背包，73,000元。圖／路易威登提供
曹佑寧演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG@tsaoyuning
曹佑寧演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG@tsaoyuning
彭千祐演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @peng_cian
彭千祐演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @peng_cian
王冠閎演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @eddie_wang123
王冠閎演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @eddie_wang123
婁峻碩演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @shoumethemoneyxx
婁峻碩演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @shoumethemoneyxx
日本品牌大使平野紫耀演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @sho_h_desyo
日本品牌大使平野紫耀演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @sho_h_desyo
泰國男演員馬力歐莫瑞爾演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @mario_mm38
泰國男演員馬力歐莫瑞爾演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @mario_mm38
施柏宇演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @patrick8589
施柏宇演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @patrick8589
Danube褪色復古柔軟小牛皮Monogram斜背包，12萬6,000元。圖／路易威登提供
Danube褪色復古柔軟小牛皮Monogram斜背包，12萬6,000元。圖／路易威登提供
韓國男演員李彩玟演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @l.c.m____
韓國男演員李彩玟演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @l.c.m____
韓國男演員南潤壽演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @nam_yoonsu
韓國男演員南潤壽演繹路易威登全新Danube Monogram斜背包。圖／取自IG @nam_yoonsu

日本 穿搭

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