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平野紫耀、赤楚衛二... 日韓男星LV新歡 Danube斜背包
隨著路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2025春夏男裝上市，眾多亞洲男星都已在社群媒體上亮相最新的時尚穿搭，其中日本品牌大使平野紫耀（Sho Hirano）、日本演員赤楚衛二（Akaso Eiji）、韓國演員南潤壽與李彩玟、泰國演員納塔瓦特吉羅提昆（Nattawat Jirochtikul）與馬力歐莫瑞爾（Mario Maurer）、台灣歌手婁峻碩、演員曹佑寧、彭千祐、施柏宇、游泳國手王冠閎等眾多眾多亞洲明星名人，都不約而同選用了一款斜背的Danube包。
Danube斜背包是品牌男裝藝術總監「菲董」Pharrell Williams回溯路易威登之典藏設計，並以1980年代的包型設計為創作靈感而推出的設計。這款造型雋永的斜背包，除了迷人得Monogram塗層帆布之外，亦有復古褪色柔軟小牛皮材質可選，其中Monogram塗層帆布款式綴有復古牛皮飾邊和珍珠拉鏈頭，褪色復古柔軟小牛皮款式則特別飾有可拆式的Louis Vuitton標誌金屬吊牌與金屬鎖扣，兩款皆配備可拆式的頂端手柄及肩帶，可隨每日穿搭需求自由變化使用方式，展現日常休閒的街頭隨興感。
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