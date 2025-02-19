萊爾富率先引進超商DIY果昔機 5月底前將達200家

萊爾富看好健康蔬果飲品市場趨勢，為提升消費者進店的服務與體驗，萊爾富率先各大超商19日分別於「北市湖鑽店」與「松山民生東店」引進可讓消費者自行DIY體驗的果昔機，預計在今年5月底前完成200家果昔機門市的安裝作業，希望單日能為門市創造逾百杯的飲品銷量，挹注門市增加近百萬的業績貢獻。

萊爾富推出全新便利、健康飲品「果C果昔」新服務體驗，主打鮮切蔬果、杯杯現打的果昔飲品，更一次推出「莓完莓了」、「蘋果藍莓」、「鳳梨芭樂」、「綠の拿鐵」4種口味，滿足各種味蕾需求，為逐漸回溫的天氣預先準備。即日起到萊爾富指定門市購買「果C果昔」系列產品，即享單杯嚐鮮價只要59元(原單杯訂價79元)。

萊爾富為維持穩定的商品品質與口味，除了以台灣一年四季穩定量產的代表性水果-鳳梨、芭樂、香蕉當基底之外，也會依照季節、各店需求量，選用並引進來自世界各地消費者喜愛的水果或蔬果商品，延伸製成果昔相關產品與口味，像是草莓、藍莓等，同時由萊爾富配合的廠商，預先將新鮮蔬果鮮切冷凍後裝袋，送達至指定販售門市的架凍櫃冰存，消費者可在「果C果昔」指定販售門市的架凍櫃自由挑選想購買的果昔口味，再到萊爾富櫃台完成結帳、領取果昔專用紙杯，就可到果昔機前自行掃碼、拆開果昔物料包/果糖倒入專用紙杯，待閘門自動開啟後，將預製作的果昔杯放入機器內，等待約90秒，即可快速完成新鮮現打的DIY果昔飲製作流程，蓋上杯蓋、拿取吸管，就可在超商開心暢飲現打的健康果昔新飲品。

萊爾富數位行銷處協理 施邦樑表示，臺灣身為「水果王國」與「手搖飲王國」，萊爾富希望可以打造自己的果昔品牌「果C果昔」，同時萊爾富也看好健康蔬果飲品市場的趨勢，率先各大超商，於萊爾富「北市湖鑽店」與「松山民生東店」推出消費者可自行DIY體驗的果昔機，祭出全新便利、健康飲品「果C果昔」的新服務體驗，讓消費者只要走進這兩家萊爾富門市，就能隨時喝到鮮切現打的健康蔬果飲品。而萊爾富在果昔機門市的佈局，主要以熱鬧的精華店點與高來客的門市優先進行裝機；此外，隨著天氣逐漸回溫，萊爾富除了提供消費者一個全新的「果C果昔」體驗與服務之外，萊爾富也預計在今年5月底前完成200家果昔機門市的安裝作業，希望單日能為門市創造逾百杯的飲品銷量，挹注門市增加近百萬的業績貢獻。

萊爾富目前推出的現打果昔商品-「莓完莓了」，以草莓、鳳梨與香蕉為主材料，打造酸甜濃郁的果昔口感，是果昔控必喝的經典聖品；另一款現打果昔商品-「蘋果藍莓」，則選用藍莓、蘋果、鳳梨、香蕉，以健康水果組合，讓消費者來到超商能天天喝得健康，同時喝出好氣色；喜愛清爽熱帶風情口感的消費者，則可選擇這款現打果昔商品-「鳳梨芭樂」，以一年四季產量穩定的鳳梨、芭樂、香蕉為主體，打造大眾接受度高、一杯到位的果昔飲品；萊爾富也提供注重健康的消費者，推出這款現打果昔商品-「綠の拿鐵」，選用花椰菜、蘋果、鳳梨與香蕉，打造健康的特調果昔飲品，非常適合養生的消費者，隨時幫體內做環保。萊爾富為民眾提供便利的鮮切蔬果，還能自己DIY享受杯杯現打的果C果昔系列飲品，隨時想喝現打果昔，不用再舟車勞頓，只要到萊爾富果C果昔專賣門市，以簡易的操作，個人化的體驗，就能輕鬆搞定自製的健康果昔飲品，享受無負擔的美味果昔。