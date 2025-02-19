台日簽訂生態旅遊合作備忘錄 引進AI智慧賞鳥辨識系統

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今與日本鹿兒島縣出水市簽署生態旅遊、觀光活動與產業促進合作備忘錄，由雲嘉南管理處處長徐振能及日本鹿兒島縣出水市長椎木伸一代表簽署，未來將引進AI智慧賞鳥辨識系統，作為重要鳥類資訊交流，並透過賞鳥生態遊程規劃、觀光產業展售推廣、舉辦觀光活動等合作行銷宣傳。

台灣為世界9大候鳥遷徙線之一，依據中華民國野鳥學會所公布「2023年台灣鳥類名錄」，紀錄鳥種數達686種，其中有32種台灣特有種及52種台灣特有亞種，鳥類資源豐富，而與此相似的日本鹿兒島縣出水市，每年10月中旬到12月，約有1萬隻以上的鶴鳥從西伯利亞飛來，直到3月左右在出水市過冬，鶴鳥種類可謂日本第一。

觀光署副署長林信任表示，此次簽署備忘錄為台日兩地未來合作訂下具體目標，包括引進AI智慧賞鳥辨識系統，作為重要鳥類資訊交流，而為拓展及交流雲嘉南濱海及出水市產業及特色景點，透過賞鳥生態遊程規畫、觀光產業展售推廣等合作行銷宣傳。

林信任指出，台灣2015年正式突破千萬旅客後，希望能在愛護環境基礎下，讓觀光產業持續發展，除了賞鳥、自行車活動外，還有文化傳承等活動。雲嘉南管理處此次宣布，將每年2月訂為「出水月」，舉辦鳥類主題攝影展，讓雙方交流愈來愈緊密。

椎木伸一則指出，雲嘉南濱海風景區去年有4千多隻黑面琵鷺，對於有這麼多野鳥深表驚喜，這次簽訂生態旅遊跟觀光振興協定，以促進兩地觀光發展為目標，希望透過簽訂備忘錄讓更多人了解出水市魅力，此外，今年3月將以雲嘉南自然景觀為主題，在出水市舉辦自然及旅遊攝影展，相信能吸引很多人到台灣。

徐振能表示，今年1月調查雲嘉南明星鳥種為黑面琵鷺，且今年又較去年多了400隻，透過此次協定共同推廣生態旅遊、生態產業都非常合適。