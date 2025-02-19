超商雙雄瞄準旅居商機 擴大東南亞商品專區

在台外籍移工已突破80萬人，新住民家庭更超過百萬人，且2024年東南亞國家來台觀光人次近200萬，成長幅度最高。為擴大「旅居商機」，7-ELEVEN與全家皆針對國際消費客群優化餐食與生活服務。7-ELEVEN啟動「齋戒月友好商店」計畫，擬擴大標示無豬肉、無酒精餐食等；全家也擴大「東南亞商品專區」、NO PORK無豬肉熟食區導入各門市。

7-ELEVEN觀察到東南亞需求快速成長，國際精品專櫃中東南亞人氣商品銷售穩定成長一至二成。為滿足穆斯林齋戒月需求，7-ELEVEN首次啟動友好商店計畫，擴大標示無豬肉、無酒精餐食，並販售印尼椰棗果乾與椰子風味濃縮飲料等商品。此外，7-ELEVEN在特定商圈門市設置「東南亞商品專區」，引進超過百種熱門商品，預計到2024年底擴展至千店。

7-ELEVEN在外籍人士匯聚的觀光景點、交通轉運站、機場等限定門市成立「伴手禮專區」，集結小潘鳳凰酥、佳德鳳梨酥等在地特色商品。2023年11月，7-ELEVEN推出首張友善外籍人士的隨取卡「must-buy gift card」，卡面採多語系設計，回饋率高達10%，限量販售至今已銷售逾八成。

全球穆斯林人口超過20億，全台穆斯林人口約30萬人，來台國際旅客中超過百萬人是穆斯林。7-ELEVEN尊重多元宗教，提供多樣化餐飲選擇，近200家指定門市於冷藏鮮食櫃提供「無豬肉原料與酒精商品」中英文標示，並引進富含營養的椰棗果乾及椰子風味濃縮飲料，滿足穆斯林齋戒期間需求。

7-ELEVEN的CITY現調系列飲品已提供印尼、越南、泰國與菲律賓等八國語系菜單，便利外籍人士點餐。2024年起，7-ELEVEN針對工業區、醫院等特定商圈約250家門市設置專屬語言版本的活動海報及關懷友善墊板，涵蓋英語、日語、韓語、印尼、越南、泰國與菲律賓等語言。

為方便門市夥伴與外籍人士互動，全台7-ELEVEN建置智能作業整合平台，整合AI數據資料庫應用，門市夥伴可透過智能平板內建的翻譯功能與顧客溝通。自2018年起，ibon便利生活站即導入菲律賓、越南、泰國、印尼四國代收款項服務，2024年更提供「外語服務」選項，不到一年已有近百萬人次使用。

針對外籍旅居需求，ibon便利生活站提供包裹寄取服務，陸續導入多元語系操作介面，2025年起交貨便服務的電子地圖將導入英文、印尼文、菲律賓文、越南文等語言。2023年，7-ELEVEN推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，架構跨境會員服務平台，目前日本、菲律賓已有合作據點可使用。

全家便利商店也積極推動移工友善計畫，自2024年啟動「全家一起友善移工計畫」，全台逾4,300間店舖化身「全國最大移工中文教室」，提供中文學習相關管道資訊。全家打造「多語系友善賣場」，全店供應之鮮食商品凡成分中無豬肉、豬油，包裝正面皆印上「NO PORK」友善標示，Let’s Café、搖搖茶吧現調飲品則導入印尼文、越南文版本電子菜單。